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Конфликт в Белом доме: латвийский профессор призывает к бойкоту США 7

В мире
Дата публикации: 01.03.2025
BB.LV
Конфликт в Белом доме: латвийский профессор призывает к бойкоту США

Перепалка между президентами США и Украины, само собой, не осталась незамеченной в Латвии. Ранее на тему высказались президент и премьер. Не отстают и рядовые жители страны.

Так, к примеру, профессор Латвийского университета Янис Икстенс уже выступил с призывом к бойкоту США.

«После сегодняшнего скотства минимальной программой должен стать бойкот американских товаров и услуг», - написал Икстенс в социальных сетях.

В комментариях с мнением профессора согласились не все.

«Да. Выдающийся план. И в конце мы на радужных танках будем сражаться с Россией и США. Выдающийся план», - написал один из пользователей.

«Именно такой бойкот Трампу и нужен, чтобы он мог сдать нас за бесценок на следующих переговорах…», - выразил тревогу другой.

«Мы уже бойкотируем российскую и белорусскую продукцию, теперь — американскую, а если Китай нападет на Тайвань, нам придется бойкотировать и китайскую. Ну, похоже, Латвии придется многое производить самой... Ну, говоря об американцах, начнем с газа, поскольку от российского газа мы уже отказались», - указал третий.

«Зеленский добился того, что США больше не будут поставлять на Украину. Теперь Зеленский сможет обратиться к европейским лидерам и навязать им свои правила», - считает еще один.

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Комментарии (7)

  • НС
    Николай Семёнов
    1-го марта

    Ума нет - считай калека.

    21
    0
  • 1-го марта

    Советчик так хорошо советует !

    13
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    1-го марта

    Это похоже местный дурачок! С синдромом Наполеона.

    31
    0
  • Д
    Дед
    1-го марта

    Я думаю нужно Латвии ввести пакет санкций США, или сразу два пакета. Бражку отправить оглашать санкции, а то вдруг США не заметят санкции и не найдут на карте гордую Латвию.

    42
    0
  • 1-го марта

    за что бойкот? кто-то кому-то обязан давать деньги просто так?

    32
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    1-го марта

    "Профессор" янка икстенс наверное не знает что интернет придумали в США и все производители магистрального сетевого оборудованяи в основном тоже из США, так что если он не балабол - пусть прекращает дял начала пользоваться интернетом и мобильной связью. Хотя что ждать последовательности от этого скробного умом человека. И как он стал профессором?

    31
    0
  • A
    Anim
    1-го марта

    Профессор, социальная сеть Х, где Вы это написали, - тоже американская услуга, между прочим ))

    35
    0
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