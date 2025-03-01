Конфликт в Белом доме: латвийский профессор призывает к бойкоту США

Перепалка между президентами США и Украины, само собой, не осталась незамеченной в Латвии. Ранее на тему высказались президент и премьер. Не отстают и рядовые жители страны.

Так, к примеру, профессор Латвийского университета Янис Икстенс уже выступил с призывом к бойкоту США.

«После сегодняшнего скотства минимальной программой должен стать бойкот американских товаров и услуг», - написал Икстенс в социальных сетях.

Pēc šodienas lopiskuma minimālā programma būtu boikotēt amerikāņu preces un pakalpojumus. — Jānis Ikstens (@JanisIkstens) February 28, 2025

В комментариях с мнением профессора согласились не все.

«Да. Выдающийся план. И в конце мы на радужных танках будем сражаться с Россией и США. Выдающийся план», - написал один из пользователей.

«Именно такой бойкот Трампу и нужен, чтобы он мог сдать нас за бесценок на следующих переговорах…», - выразил тревогу другой.

«Мы уже бойкотируем российскую и белорусскую продукцию, теперь — американскую, а если Китай нападет на Тайвань, нам придется бойкотировать и китайскую. Ну, похоже, Латвии придется многое производить самой... Ну, говоря об американцах, начнем с газа, поскольку от российского газа мы уже отказались», - указал третий.

«Зеленский добился того, что США больше не будут поставлять на Украину. Теперь Зеленский сможет обратиться к европейским лидерам и навязать им свои правила», - считает еще один.