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США призвали избегать антироссийской риторики на встрече G7 0

В мире
Дата публикации: 11.03.2025
Deutsche Welle
x.com/SecRubio

x.com/SecRubio

ФОТО: twitter

Враждебная риторика в отношении Москвы затруднит процесс переговоров о мире, заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет DW.

Соединенные Штаты намерены предотвратить использование "враждебной" риторики в отношении России на встрече министров иностранных дел стран "большой семерки" (G7), которая с 12 по 14 марта пройдет в канадском Шарлевуа (провинция Квебек). Об этом в понедельник, 10 марта, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Мы считаем, что враждебная риторика иногда затрудняет привлечение сторон конфликта к переговорам", - цитирует его агентство AFP.

При этом, по словам Рубио, речь не идет о поддержке какой-либо конкретной стороны в рамках урегулирования войны в Украине. Другие министры иностранных дел G7 могут придерживаться иного мнения, однако сейчас Вашингтон является единственной стороной, которая способна обеспечить возможность переговоров, подчеркнул госсекретарь США.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в ходе переговоров о проекте совместного заявления "большой семерки" США настаивают на ужесточении формулировок в отношении Китая и смягчении положений, касающихся РФ. В частности, Вашингтон требовал удалить слово "санкции", а также заменить формулировку, ссылающуюся на "способность России вести войну" против Украины, словами "получение дохода". Кроме того, из проекта основного коммюнике, с которым ознакомилось агентство, исчезло любое упоминание российской агрессии. Вместо этого в тексте приветствуются "все усилия" по достижению соглашения о прекращении огня, пишет Bloomberg.

Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Свое заявление Марко Рубио сделал в ходе перелета в Саудовскую Аравию, где во вторник, 11 марта, состоятся переговоры делегаций Украины и США, посвященные планам по достижению перемирия в стране, подвергшейся нападению России. По словам госсекретаря США, встреча в Джидде "будет иметь ключевое значение" для возобновления американской военной помощи Украине.

Ожидается, что в ходе переговоров с американскими официальными лицами Киев предложит воздушное и морское перемирие с РФ, сообщил агентству AFP неназванный украинский чиновник. "У нас действительно есть предложение о прекращении огня в небе и на море, потому что это варианты, которые легко реализовать и контролировать, и с них можно начать", - сказал он.

#россия-сша
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