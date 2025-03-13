Австрия приостанавливает воссоединение семей мигрантов

Австрийское новое правительство в среду объявило, что процедуры воссоединения семей мигрантов будут немедленно приостановлены, так как страна больше не может должным образом интегрировать новых прибывших, пишет LETA со ссылкой на AP.

Приостановка воссоединения семей является временной мерой, направленной на улучшение интеграции уже находящихся в стране мигрантов, заявил канцлер Кристиан Штокер из консервативной Австрийской народной партии.

"Возможности Австрии ограничены, поэтому мы решили предотвратить дальнейшую перегрузку", – сказал канцлер.

Это решение означает, что мигранты, обладающие так называемым статусом защиты и не подлежащие депортации, больше не смогут привозить в Австрию членов своих семей, остающихся в странах их происхождения.

Новая трехпартийная коалиция, в состав которой входят Народная партия, социал-демократы и либеральная партия "Neos", заявила, что ограничение иммиграции является одним из ее главных приоритетов, и пообещала ввести строгие правила предоставления убежища.

Согласно официальным данным, в прошлом году в рамках процедур воссоединения семей в Австрию прибыли 7762 человека, а в 2023 году – 9254 человека. Большинство новоприбывших были несовершеннолетними.

Мигрантам, находящимся в процессе рассмотрения заявлений на получение убежища или имеющим предписание о депортации, запрещено привозить членов семей из их стран происхождения.

В последние годы большинство соискателей убежища прибывают из Сирии и Афганистана, сообщила Канцелярия Австрии.

Австрия является страной с населением в девять миллионов человек.

Штокер отметил, что новое решение необходимо, поскольку "важно защитить качество системы образования, интеграцию и, в конечном счете, безопасность всей нашей системы, чтобы не ухудшить ее функционирование".

Правительство заявило, что уже уведомило Европейский Союз (ЕС) о новых мерах. Однако оно отказалось уточнить, на какой срок приостановлено воссоединение семей.

"С прошлого лета нам удалось значительно сократить число случаев воссоединения семей. Сейчас мы создаем правовую основу для того, чтобы эта приостановка была устойчивой", – заявил министр внутренних дел Герхард Карнер.