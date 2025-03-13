Baltijas balss logotype

Австрия приостанавливает воссоединение семей мигрантов 0

В мире
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Австрия приостанавливает воссоединение семей мигрантов
ФОТО: pixabay

Австрийское новое правительство в среду объявило, что процедуры воссоединения семей мигрантов будут немедленно приостановлены, так как страна больше не может должным образом интегрировать новых прибывших, пишет LETA со ссылкой на AP.

Приостановка воссоединения семей является временной мерой, направленной на улучшение интеграции уже находящихся в стране мигрантов, заявил канцлер Кристиан Штокер из консервативной Австрийской народной партии.

"Возможности Австрии ограничены, поэтому мы решили предотвратить дальнейшую перегрузку", – сказал канцлер.

Это решение означает, что мигранты, обладающие так называемым статусом защиты и не подлежащие депортации, больше не смогут привозить в Австрию членов своих семей, остающихся в странах их происхождения.

Новая трехпартийная коалиция, в состав которой входят Народная партия, социал-демократы и либеральная партия "Neos", заявила, что ограничение иммиграции является одним из ее главных приоритетов, и пообещала ввести строгие правила предоставления убежища.

Согласно официальным данным, в прошлом году в рамках процедур воссоединения семей в Австрию прибыли 7762 человека, а в 2023 году – 9254 человека. Большинство новоприбывших были несовершеннолетними.

Мигрантам, находящимся в процессе рассмотрения заявлений на получение убежища или имеющим предписание о депортации, запрещено привозить членов семей из их стран происхождения.

В последние годы большинство соискателей убежища прибывают из Сирии и Афганистана, сообщила Канцелярия Австрии.

Австрия является страной с населением в девять миллионов человек.

Штокер отметил, что новое решение необходимо, поскольку "важно защитить качество системы образования, интеграцию и, в конечном счете, безопасность всей нашей системы, чтобы не ухудшить ее функционирование".

Правительство заявило, что уже уведомило Европейский Союз (ЕС) о новых мерах. Однако оно отказалось уточнить, на какой срок приостановлено воссоединение семей.

"С прошлого лета нам удалось значительно сократить число случаев воссоединения семей. Сейчас мы создаем правовую основу для того, чтобы эта приостановка была устойчивой", – заявил министр внутренних дел Герхард Карнер.

#австрия #мигранты
6
1

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
x.com/MiloradDodik
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
x.com/WhiteHouse
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео