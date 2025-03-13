США перевезли всех мигрантов из Гуантанамо в Луизиану

США перевезли всех 40 мигрантов, содержавшихся на военной базе Гуантанамо, в штат Луизиана, сообщил в среду представитель американского Минобороны, пишет LETA со ссылкой на AFP.

После того как президент США Дональд Трамп выступил против незаконной иммиграции, Вашингтон в начале февраля начал направлять мигрантов на эту базу, более известную как место содержания задержанных в ходе войны с терроризмом.

"Я могу подтвердить, что все 40 [во вторник] были возвращены в Луизиану", - заявил чиновник, добавив, что вопросы о причинах перевода следует адресовать Министерству внутренней безопасности.

Администрация Трампа начала активную борьбу с нелегальной иммиграцией, проводя рейды, задержания и депортации, в том числе через базу Гуантанамо.

В январе Трамп объявил о неожиданном плане разместить на этой базе до 30 000 мигрантов. Однако на данный момент через Гуантанамо прошло значительно меньше людей – всего более 200.

На базе Гуантанамо по-прежнему содержатся 15 заключенных, обвиняемых в боевой деятельности или преступлениях, связанных с терроризмом. Несколько из них, в том числе главный организатор Халид Шейх Мохаммед, обвиняются в подготовке терактов 11 сентября 2001 года.