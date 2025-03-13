Baltijas balss logotype

США перевезли всех мигрантов из Гуантанамо в Луизиану 0

В мире
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
США перевезли всех мигрантов из Гуантанамо в Луизиану

США перевезли всех 40 мигрантов, содержавшихся на военной базе Гуантанамо, в штат Луизиана, сообщил в среду представитель американского Минобороны, пишет LETA со ссылкой на AFP.

После того как президент США Дональд Трамп выступил против незаконной иммиграции, Вашингтон в начале февраля начал направлять мигрантов на эту базу, более известную как место содержания задержанных в ходе войны с терроризмом.

"Я могу подтвердить, что все 40 [во вторник] были возвращены в Луизиану", - заявил чиновник, добавив, что вопросы о причинах перевода следует адресовать Министерству внутренней безопасности.

Администрация Трампа начала активную борьбу с нелегальной иммиграцией, проводя рейды, задержания и депортации, в том числе через базу Гуантанамо.

В январе Трамп объявил о неожиданном плане разместить на этой базе до 30 000 мигрантов. Однако на данный момент через Гуантанамо прошло значительно меньше людей – всего более 200.

На базе Гуантанамо по-прежнему содержатся 15 заключенных, обвиняемых в боевой деятельности или преступлениях, связанных с терроризмом. Несколько из них, в том числе главный организатор Халид Шейх Мохаммед, обвиняются в подготовке терактов 11 сентября 2001 года.

#сша #мигранты
1
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
x.com/MiloradDodik
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
x.com/WhiteHouse
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео