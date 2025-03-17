В Берлине призвали готовить больницы Германии к войне

В мире
Дата публикации: 17.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Берлине призвали готовить больницы Германии к войне
ФОТО: Global Look Press

Diе Zeit: глава Минздрава Баварии Герлах призвала готовить больницы ФРГ к войне.

Министр здравоохранения Баварии Юдит Герлах призвала обеспечить возможность оказания медицинской помощи значительно большему числу людей, чем в мирное время. Об этом сообщает издание Diе Zeit.

По ее словам, якобы военная угроза Европе со стороны России и возможный отход США от прежнего партнерства в сфере безопасности означают также серьезную необходимость действий для немецкой системы здравоохранения и всего гражданского общества.

По словам министра, гражданская оборона в том числе должна гарантировать обеспечение населения в случае войны. Задачей является также поддержание медицинского обслуживания более 80 миллионов человек в условиях войны и дополнительное оказание помощи раненым солдатам, подчеркнула она.

В феврале министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне высказываний президента США Дональда Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском пригрозила Вашингтону разрывом связей. Глава немецкого внешнеполитического ведомства отметила, никто не имеет права «принимать решения о войне и мире в обход украинцев или нас, европейцев, — и это четкая позиция Германии».

