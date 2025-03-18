Бундестаг одобрил отмену долговых ограничений на расходы на оборону. Об этом сообщает The Guardian.

Предложенный пакет изменений в конституцию страны был одобрен большинством членов парламента Германии — 513 человек проголосовали «за», 207 депутатов выступили против.

Поправки позволяют ослабить «долговой тормоз» — запрет тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает.

Ранее представитель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета Бундестага по обороне Рюдигер Лукассен заявил, что стране в связи с изменившейся ситуацией в области безопасности необходимо собственное ядерное оружие.