Парламент Венгрии большинством голосов принял законопроект о запрете проведения в стране ЛГБТ-парадов. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Законопроект вносит поправки в закон Венгрии о собраниях, объявляя правонарушением проведение или посещение мероприятий, нарушающих закон о "защите детей", которое запрещает изображение или пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних в возрасте до 18 лет», — отмечается в материале агентства.