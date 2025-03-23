Россия может напасть на Литву уже этой осенью, считает профессор Найтцель.
Нападение России на Литву возможно уже этой осенью. Об этом военный эксперт, историк, профессор из Потсдамского университета Зенке Найтцель рассказал в интервью немецкому изданию BILD.
Свои опасения он объяснил тем, что "ситуация в сфере безопасности в мире изменилась" из-за российского диктатора Владимира Путина, а также из-за политики президента США Дональда Трампа.
"Мы видим, что Россия анонсировала масштабные учения в Беларуси. Мы видим сильный страх в странах Балтии, что во время этих учений российские войска могут пересечь границу. И мы видим, что, возможно, пятая статья НАТО, по крайней мере для США, может перестать действовать. Сдерживание ослабевает", - отметил историк.
Он назвал несколько факторов, от которых зависит, будет ли война в Европе, в частности "от того, как в целом отреагирует НАТО, какую роль играет Трамп, какую роль играют европейцы, будет ли достигнут мир в Украине в любом виде". По его мнению, Путин не станет нападать на другие европейские страны, пока он воюет в Украине.
В то же время Найтцель заявил, что Германия не готова к такому развитию событий, но речь идет не только о деньгах, но и о реформе армии. Он отметил, что реформы происходили, но они "в результате зашли в тупик", поэтому следующий канцлер должен серьезно взяться за реформирование вооруженных сил.
"Потому что реформа Бундесвера не была проектом всего кабинета министров, а лишь проектом отдельных министров, которые не решались перевернуть Бундесвер с головы на ноги... Канцлер, если им станет Мерц, должен сказать, что это наш правительственный проект, это сейчас наш приоритет! Министр транспорта, министр труда, министр строительства также должны участвовать в этом. Ведь Бундесвер - это неотъемлемая часть инфраструктуры", - подчеркнул профессор.
Он говорит, что самой большой проблемой являются боеприпасы: с 1990 года, говорит, их закупали столько, сколько нужно для учений, но не для войны:
"Даже во время холодной войны именно боеприпасы были слабым местом. Топлива хватало, солдат хватало, были готовы планы мобилизации. Но чаще всего боеприпасов было лишь на 7-10 дней".
Историк добавил, что к категории боеприпасов включил бы и ударные беспилотники, которые также в дефиците.
По мнению Найтцеля, проблемой станет и разведка, "если США прекратят разведывательную поддержку".
"У нас слишком мало спутников... Нам также нужна более мощная противовоздушная оборона: как защититься от ракет, вертолетов, самолетов?" - подчеркнул эксперт.
Также он выразил надежду на то, что европейцы справятся, если США не придет на помощь в случае войны, хотя до этого европейцы всегда надеялись на американцев.
"Вспомните войну в Косово: 75% авиаударов наносили США. В Ираке, Афганистане европейцы были, собственно говоря, лишь вспомогательными войсками. А когда США ушли, европейцы тоже ушли, хотя у нас в ЕС 500 миллионов граждан. Мы всегда были в тени США", - подчеркнул Найтцель.
В то же время Найтцель говорит, что "демократии способны на многое", ведь в НАТО остаются другие сильные страны:
"Канада остается в альянсе. Есть обнадеживающие сигналы из Парижа, Лондона, теперь и из Берлина, что, возможно, мы, европейцы, наконец научимся ходить сами".
