Нападение России на Литву возможно уже этой осенью. Об этом военный эксперт, историк, профессор из Потсдамского университета Зенке Найтцель рассказал в интервью немецкому изданию BILD.

Свои опасения он объяснил тем, что "ситуация в сфере безопасности в мире изменилась" из-за российского диктатора Владимира Путина, а также из-за политики президента США Дональда Трампа.

"Мы видим, что Россия анонсировала масштабные учения в Беларуси. Мы видим сильный страх в странах Балтии, что во время этих учений российские войска могут пересечь границу. И мы видим, что, возможно, пятая статья НАТО, по крайней мере для США, может перестать действовать. Сдерживание ослабевает", - отметил историк.

Он назвал несколько факторов, от которых зависит, будет ли война в Европе, в частности "от того, как в целом отреагирует НАТО, какую роль играет Трамп, какую роль играют европейцы, будет ли достигнут мир в Украине в любом виде". По его мнению, Путин не станет нападать на другие европейские страны, пока он воюет в Украине.

В то же время Найтцель заявил, что Германия не готова к такому развитию событий, но речь идет не только о деньгах, но и о реформе армии. Он отметил, что реформы происходили, но они "в результате зашли в тупик", поэтому следующий канцлер должен серьезно взяться за реформирование вооруженных сил.

"Потому что реформа Бундесвера не была проектом всего кабинета министров, а лишь проектом отдельных министров, которые не решались перевернуть Бундесвер с головы на ноги... Канцлер, если им станет Мерц, должен сказать, что это наш правительственный проект, это сейчас наш приоритет! Министр транспорта, министр труда, министр строительства также должны участвовать в этом. Ведь Бундесвер - это неотъемлемая часть инфраструктуры", - подчеркнул профессор.

Он говорит, что самой большой проблемой являются боеприпасы: с 1990 года, говорит, их закупали столько, сколько нужно для учений, но не для войны:

"Даже во время холодной войны именно боеприпасы были слабым местом. Топлива хватало, солдат хватало, были готовы планы мобилизации. Но чаще всего боеприпасов было лишь на 7-10 дней".

Историк добавил, что к категории боеприпасов включил бы и ударные беспилотники, которые также в дефиците.

По мнению Найтцеля, проблемой станет и разведка, "если США прекратят разведывательную поддержку".

"У нас слишком мало спутников... Нам также нужна более мощная противовоздушная оборона: как защититься от ракет, вертолетов, самолетов?" - подчеркнул эксперт.

Также он выразил надежду на то, что европейцы справятся, если США не придет на помощь в случае войны, хотя до этого европейцы всегда надеялись на американцев.

"Вспомните войну в Косово: 75% авиаударов наносили США. В Ираке, Афганистане европейцы были, собственно говоря, лишь вспомогательными войсками. А когда США ушли, европейцы тоже ушли, хотя у нас в ЕС 500 миллионов граждан. Мы всегда были в тени США", - подчеркнул Найтцель.

В то же время Найтцель говорит, что "демократии способны на многое", ведь в НАТО остаются другие сильные страны: