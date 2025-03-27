В Восточной Европе отмечены вспышки опасного заболевания. Дойдет ли оно до Латвии?

Ящура животных уже выявлен на второй по счету ферме в Венгрии и на четвертой - в Словакии, на зараженных фермах уничтожены или будут уничтожены около 7000 животных.

Ящур - это высококонтагиозное заболевание животных, которое наносит большой экономический ущерб. Венгрия и Словакия прилагают все усилия для сдерживания болезни, но она уже распространилась на следующие фермы. Были приняты все необходимые меры, включая уничтожение в качестве профилактической меры животных, которые только побывали в контакте с заболевшими копытными, введены широкие ограничения на передвижение животных.

В Словакии четыре вспышки ящура были выявлены на фермах с 279 голов крупного рогатого скота. Ферма расположена в десятикилометровой зоне вблизи предыдущих вспышек, где были введены ограничения в связи с предыдущими вспышками.

В среду Венгрия сообщила о новой вспышке ящура на ферме с 3000 молочных коров в десяти километрах от австрийской границы. Очаг вспышки находится в 40 километрах от первой очага вспышки ящура в Венгрии.

В связи с новыми вспышками ящура как в Венгрии, так и в Словакии Европейская комиссия созвала экстренное заседание Постоянного комитета по растениям, животным, продуктам питания и кормам, чтобы обсудить дальнейшие меры защиты для предотвращения дальнейшего распространения болезни в регионе.