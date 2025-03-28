Чат команды Трампа в Signal: cуд обязал сохранить сообщения

В США на фоне скандальной ситуации вокруг секретного правительственного чата в мессенджере Signal, где, судя по всему, обсуждались удары США по объектам хуситов в Йемене, суд в Вашингтоне постановил, что все сообщения в нем за период с 11 по 15 марта должны быть сохранены. Об этом сообщает в ночь на пятницу, 28 марта, ряд международных СМИ, в том числе телеканал CNN и агентства dpa и AFP.

Как уточняется, изначально установки чата предполагали, что все посты в чате автоматически удалялись спустя неделю после их публикации. Позже, однако, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц изменил их так, что сообщения оставались доступны для просмотра в течение четырех недель.

Переписка в Signal об ударе США по хуситам

Судя по всему, Уолц случайно добавил в правительственный чат шеф-редактора американского издания The Atlantic Джеффри Голдберга, а тот впоследствии опубликовал полную стенограмму переписки. В ней сотрудники Минобороны и администрации Дональда Трампа обсуждали авиаудары по йеменским повстанцам-хуситам. Журналисты объяснили свой шаг тем, что участники чата в мессенджере Signal, включая директора Национальной разведки США Талси Габбард и директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа, пытались преуменьшить значение инцидента, утверждая на слушаниях в Сенате, что в ходе онлайн-беседы не было передано никакой секретной информации.

В то время как министр обороны США Пит Хегсет утверждал, что в чате не шла речь о военных планах, в переписке, которая началась за полчаса до вылета первых американских истребителей, судя по публикации, обсуждались точное время атак - запуска истребителей F-18, ударных беспилотников MQ-9, а также крылатых ракет морского базирования Tomahawk. Например, в одном из сообщений глава Пентагона написал: "12:15 ET: F-18 стартуют".

Обязанность сохранять правительственные документы

Судебное решение сохранить всю переписку в правительственном чате в Signal связано с соответствующим требованием организации American Oversight, которая указывала, что исчезновение из чата постов нарушает правило сохранения правительственных документов. Как постановил судья Джеймс Боасберг, ответчики по иску должны предпринять все, чтобы переписка была сохранена.

По информации dpa, в иске, кроме прочих, фигурировали имена министра обороны США Пита Хегсета, директора Национальной разведки США Талси Габбард и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Разногласия Трампа с судьей Джеймсом Боасбергом

Ранее в марте глава Белого дома призвал к лишению полномочий судьи Боасберга. Последний своим решением обязал развернуть самолет, который должен был доставить в Сальвадор 238 человек, считающихся членами венесуэльской банды Tren de Aragua и еще 23 человека - вероятных членов международной криминальной группировки MS-13. Несмотря на это судебное постановление, самолет все же приземлился в Венесуэле.

Депортация была связана с директивой Трампа, вынесенной на основании Акта о вражеских чужеземцах 1798 года, формально не отмененного в США до сих пор. Этот закон позволяет без судебного решения задерживать и депортировать из США граждан стран, находящихся в состоянии войны с Соединенными Штатами. Между тем судья Джеймс Боасберг постановил, что закон может применяться лишь в случае войны США с другим государством, поэтому депортация на его основе должна быть немедленно прекращена.