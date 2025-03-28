Рубио аннулировал визы США более чем 300 протестующим против Израиля

Госсекретарь США Марко Рубио в четверг сообщил, что аннулировал американские визы более чем 300 "безумцам", принимавшим участие в протестах против Израиля в университетских кампусах, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Отвечая на просьбу журналистов подтвердить информацию об аннулировании 300 виз, Рубио заявил: "Возможно, уже более 300 на данный момент. Мы занимаемся этим каждый день".

"Каждый раз, когда я нахожу одного из этих безумцев, я лишаю его визы", — сказал Рубио журналистам во время визита в Гайану.

"Я надеюсь, что в какой-то момент у нас закончатся [визы, которые можно аннулировать], потому что мы избавимся от них", — добавил он.

С тех пор как Дональд Трамп 20 января вновь занял пост президента США, Рубио активно выступает против иностранных студентов, возглавляющих протесты против Израиля в университетских кампусах в ответ на войну в секторе Газа.

Наибольшее внимание вызвал случай с Махмудом Халилом, руководившим протестами в Колумбийском университете в Нью-Йорке. В этом месяце Халил был задержан и отправлен в штат Луизиана в ожидании процедуры депортации, несмотря на то, что он являлся постоянным жителем США.

Рубио также прокомментировал новый случай в Университете Тафтса в Массачусетсе, где иммиграционные агенты задержали аспирантку из Турции Румейсу Эзтюрк, написавшую для университетской газеты колонку, в которой призвала руководство вуза признать "геноцид" против палестинцев.

Администрация Трампа заявила, что закреплённая в Конституции США защита свободы слова не распространяется на лиц, не являющихся гражданами США, и обвинила студенческих активистов в создании опасной атмосферы для еврейских студентов.