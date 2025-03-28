SEB потребовал от сожителей предоставить накладные и счета по их ежедневным переводам

Пару из Эстонии, долгое время проживающую за границей, удивило требование банка SEB предоставить счета или договоры в качестве обоснования денежных средств, которые мужчина переводил на банковский счет женщины. Кроме того, банк запросил выписку с ее счета в Wise за последний год. По оценке Финансовой инспекции, при проведении такого контроля банк должен опираться на реальные риски.

Эрик (полное имя известно редакции – прим. ред.) рассказал ERR, что его сожительница получила письмо от SEB, в котором банк запросил дополнительную информацию о поступивших на ее счет денежных переводах от Эрика за период с середины апреля прошлого года до начала марта этого года. В частности, банк потребовал предоставить счета, накладные, договоры и другие документы, касающиеся конкретных операций, в пояснениях к которым были указаны определенные назначения платежей.

Переводы, которые привлекли внимание банка, содержали пояснения вроде "Проживание в поездке", "Виза", "Лекарства", "Плавки, саморезы и прочее для Нарвы" или "Аренда за февраль".

"Кроме того, просим пояснить, какова ваша связь с данным частным лицом", – отметил банк и дополнительно запросил у женщины выписку с ее счета в Wise за тот же период.

Эрик сказал ERR, что знаком с обязанностью банков проводить проверку клиентов и предотвращать отмывание денег, но не понимает, на каком основании банк может требовать отчет о переводах между двумя частными лицами. Пара часто делает переводы друг другу, так как у женщины есть банковский счет в стране их нынешнего проживания, а у Эрика – нет.

"Время от времени мы рассчитываемся за общие расходы, и я перевожу свою долю на ее счет в SEB, откуда она затем отправляет нужную сумму через Wise в местный банк. Я перевожу ей деньги в SEB со своего счета в Swedbank", – пояснил Эрик.

Разумеется, сожители не заключали между собой кредитных договоров для этих операций, однако мужчина вносил в пояснения к переводам информацию о том, на что ушли деньги, чтобы в дальнейшем было проще отслеживать расходы.

Эрик обратился в Финансовую инспекцию с вопросом и попросил оценить, имеет ли банк право запрашивать такие данные.

"Ни один из нас не совершал незаконных сделок или переводов. Кроме того, в компетенцию банка не должно входить выяснение того, какие у кого с кем отношения, если только не начато расследование или нечто подобное. Разве это не является незаконным запросом персональных данных о частной жизни?" – отметил он в письме инспекции.

Инспекция: банк обязан проверять обоснованные подозрения

Специалист по коммуникации Финансовой инспекции Кайса Габрал сказала ERR, что одной из главных обязанностей финансовых учреждений в предотвращении отмывания денег является контроль за тем, поступают ли обрабатываемые платежи из законных источников.

На вопрос, оправдан ли в данном случае интерес банка к сделкам между частными лицами, инспекция, по словам Габрал, может ответить лишь абстрактно, не давая оценки обстоятельствам конкретного случая.

"Глубина такого контроля может различаться, и то, каким образом и в каком объеме он применяется, зависит от конкретного клиента, уровня его риска, а также от целей деловых отношений, его деятельности, операций, характера платежей, а также, например, от значительных изменений в его прежнем профиле и так далее", – отметила она.

Габрал добавила, что финансовые учреждения могут различать необычные и обычные модели поведения клиентов и их операций.

"Если у банка при применении предусмотренных законом мер осторожности возникло обоснованное подозрение и он приходит к выводу, что происхождение поступивших средств требует более детальной проверки, он обязан ее провести", – сказала представитель инспекции.

Однако такой запрос информации должен быть пропорциональным и основываться на фактических обстоятельствах, указывающих на наличие реального риска. В первую очередь эти обстоятельства определяет сам поставщик финансовых услуг, добавила Габрал. Другими словами, банк вправе решать, является ли риск достаточным для запроса дополнительных данных.

Как часто Финансовая инспекция получает подобные жалобы, Габрал сказать не смогла. Она отметила, что в инспекцию поступают различные жалобы, в том числе касающиеся услуг, связанных с расчетными счетами.

SEB: запрос информации зависит от уровня риска

Член правления банка SEB Моника Каллас-Антон сказала, что как банк они обязаны соблюдать действующие требования.

"При применении стандартных мер осторожности действует основанный на риске подход, и от уровня риска зависит объем применяемых мер, в том числе то, в каком масштабе у клиента запрашивается информация и как она проверяется", – сказала она.

По словам Каллас-Антон, объем и содержание вопросов, которые банк задает клиентам, соответствует тому, какие спорные вопросы банк считает необходимым уточнить, чтобы обеспечить приемлемый для себя уровень риска и плавное обслуживание для клиента.

Ранее руководитель отдела предотвращения отмывания денег Финансовой инспекции Лийси Метс отмечала, что банк не может запрашивать у клиента любую информацию – вопросы должны быть обоснованными и позволять оценить, существуют ли риски отмывания денег или финансирования терроризма и насколько они велики.

"Например, можно запрашивать информацию о доходах клиента, источниках операций, деловых отношениях и других финансовых данных", – пояснила Метс.

В то же время клиент также имеет право требовать от банка разъяснений, если ему кажутся ненужными задаваемые вопросы, а также получать информацию о том, зачем эти данные требуются и как это связано с выполнением требований по борьбе с отмыванием денег.

По словам Метс, поставщик финансовых услуг должен суметь обосновать, почему ему необходимы запрашиваемые сведения. Клиент, в свою очередь, имеет право отказаться предоставлять информацию, но при этом должен учитывать, что это может повлиять на доступность услуги.

"Поставщики финансовых услуг не могут завершать сделки и устанавливать деловые отношения, а обязаны их прекращать, если не могут применить в отношении клиента необходимые меры осторожности, то есть если клиент отказывается предоставлять требуемые данные", – подчеркнула представитель Финансовой инспекции.