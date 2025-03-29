В Финляндии призвали Трампа признать конец гегемонии США

Если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине, то он должен признать, что американской гегемонии пришел конец. Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Если президент Трамп действительно стремится к миру во всем мире, он признает конец гегемонии США. Если нет, мы все сгорим в конце концов», — посетовал эксперт.

Профессор также обвинил главу Белого дома в затягивании мирного процесса в попытке сохранить влияние на переговорах и получить украинские ресурсы. Трамп действительно мог бы закончить войну за 24 часа, если бы захотел, отметил Малинен.