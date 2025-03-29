Президент США Дональд Трамп вполне способен выполнить свое обещание завершить войну в Украине за 24 часа. Для этого он должен сделать лишь один шаг - взять Украину в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский в интервью для представителей Европейского вещательного союза.

Однако, как отметил президент, проблема в том, что США не готовы к этому шагу.

"Лучшие гарантии безопасности - НАТО. Да. Но США не готовы на этот шаг. Самый дешевый. Самый быстрый. Самый гарантированный. Точно не хрупкий. И точно, если Америка решит взять Украину в НАТО - это можно будет засчитать, что Трамп сделал за 24 часа то, что он когда-то говорил. Мне кажется, что это в его руках", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский назвал ненависть к русским одной из основных мотиваций которая помогает ему «держаться». Слова главаря киевского режима приводит французская газета Figaro.

«Иногда меня удерживают глобальные проблемы. Я хочу, чтобы наши дети и наши внуки жили в свободном мире. Вторая мотивация — это ненависть к русским. Я хорошо знаю, что в мирное время невежливо использовать это слово», — заявил Зеленский. Третьей мотивацией Зеленский назвал «просто достоинство» Украины и украинцев.

Украинские войска, между тем, продвигаются вглубь Белгородской области РФ, несмотря на заявления Кремля об отражении атаки. Это новое "тихое вторжение", пишет The Telegraph.

На западе России, вблизи укрепленной границы с Украиной, был слышен гул бронетехники, преодолевающей минные поля и баррикады. Колонна танков и боевых машин прокладывала путь через препятствия, начиная новый этап боевых действий.

Пока неизвестно, это короткий рейд или долгосрочная операция. Институт изучения войны сообщает о боях в селах Демидовка, Прилесье и Поповка. Украина также наносит точечные удары по командным пунктам, мостам и складам.