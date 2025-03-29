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Зеленский советует взять Украину в НАТО и расширяет наступление на Белгородщину 2

В мире
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Лучшие воины Незалежной участвуют в спецоперации.

Лучшие воины Незалежной участвуют в спецоперации.

ВСУ ведут масштабные бои на территории России.

Президент США Дональд Трамп вполне способен выполнить свое обещание завершить войну в Украине за 24 часа. Для этого он должен сделать лишь один шаг - взять Украину в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский в интервью для представителей Европейского вещательного союза.

Однако, как отметил президент, проблема в том, что США не готовы к этому шагу.

"Лучшие гарантии безопасности - НАТО. Да. Но США не готовы на этот шаг. Самый дешевый. Самый быстрый. Самый гарантированный. Точно не хрупкий. И точно, если Америка решит взять Украину в НАТО - это можно будет засчитать, что Трамп сделал за 24 часа то, что он когда-то говорил. Мне кажется, что это в его руках", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский назвал ненависть к русским одной из основных мотиваций которая помогает ему «держаться». Слова главаря киевского режима приводит французская газета Figaro.

«Иногда меня удерживают глобальные проблемы. Я хочу, чтобы наши дети и наши внуки жили в свободном мире. Вторая мотивация — это ненависть к русским. Я хорошо знаю, что в мирное время невежливо использовать это слово», — заявил Зеленский. Третьей мотивацией Зеленский назвал «просто достоинство» Украины и украинцев.

Украинские войска, между тем, продвигаются вглубь Белгородской области РФ, несмотря на заявления Кремля об отражении атаки. Это новое "тихое вторжение", пишет The Telegraph.

На западе России, вблизи укрепленной границы с Украиной, был слышен гул бронетехники, преодолевающей минные поля и баррикады. Колонна танков и боевых машин прокладывала путь через препятствия, начиная новый этап боевых действий.

Пока неизвестно, это короткий рейд или долгосрочная операция. Институт изучения войны сообщает о боях в селах Демидовка, Прилесье и Поповка. Украина также наносит точечные удары по командным пунктам, мостам и складам.

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Комментарии (2)

  • AK
    Anton Kvaskov
    29-го марта

    ВСУ обосрались с Курском. Терь опять....напрасные жертвы....Россию непобедить !

    20
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  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    29-го марта

    Зеленский вероятно очень тупой и наглый. Принятие Украины в НАТО увеличивает шансы на 3 мировую, которая будет ядерной, и даже если РФ разнесут в труху - ядерная зима лет на 100-200 планете обеспечена. Логично что Трамп это понимает и хочет избежать такого сценария. Мало кто готов пожертвовать жизнью всех близких за понты Вовы Зеленского.

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    1

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