Индия отказалась принимать танкер с нефтью из России

Индия отказала в заходе в порт танкеру с российской нефть.

Индия отказала в заходе в порт старому танкеру, загруженному арктической нефтью, из-за недостатка документации. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что танкер Andaman Skies под флагом Танзании со сотней тысяч тонн нефти сорта Varandey из ресурсов «Лукойла», загруженными в порту Мурманска, направлялся в порт Вадинар для поставки сырья государственному нефтеперерабатывающему заводу Indian Oil Corp. Однако танкеру отказали в разрешении войти в порт.

Ранее сообщалось, что Китай и Индия перестали покупать российскую нефть из-за выросших расходов на фрахт танкеров, не подпавших под санкции США.