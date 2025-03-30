Baltijas balss logotype

Индия отказалась принимать танкер с нефтью из России 0

В мире
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Индия отказалась принимать танкер с нефтью из России
ФОТО: Global Look Press

Индия отказала в заходе в порт танкеру с российской нефть.

Индия отказала в заходе в порт старому танкеру, загруженному арктической нефтью, из-за недостатка документации. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что танкер Andaman Skies под флагом Танзании со сотней тысяч тонн нефти сорта Varandey из ресурсов «Лукойла», загруженными в порту Мурманска, направлялся в порт Вадинар для поставки сырья государственному нефтеперерабатывающему заводу Indian Oil Corp. Однако танкеру отказали в разрешении войти в порт.

Ранее сообщалось, что Китай и Индия перестали покупать российскую нефть из-за выросших расходов на фрахт танкеров, не подпавших под санкции США.

0
4

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
x.com/MiloradDodik
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
x.com/WhiteHouse
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Наша Латвия
Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Наша Латвия
Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео