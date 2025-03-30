Иран отказал США в прямых переговорах

Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах, но отметил, что рассматривает посреднические. Об этом сообщил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Несмотря на то, что в прямых переговорах между двумя сторонами в этом ответе было отказано, было указано, что путь непрямых остается открытым», — заявила пресс-служба иранского президента.

Ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что США при определенных условиях могут начать вести боевые действия против Ирана. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не хочет допустить появления у Ирана ядерной бомбы.