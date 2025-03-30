Грузия и Иран все 12 лет правления партии "Грузинская мечта", созданной бывшим российским олигархом Бидзиной Иванишвили, активно наращивают экономические и политические связи, при том что отношения грузинских властей с Западом в последние несколько лет стабильно ухудшаются. На тренд обратило внимание грузинское подразделение международной неправительственной организации Transparency International. Исследователи приводят статистику, которая указывает на значительный рост контактов между Тбилиси и Тегераном как в экономической, так и в политической сферах.

Один из типичных примеров такого сотрудничества – инаугурация президента Ирана Масуда Пезешкиана в июле 2024 года. Среди гостей – главы правительств соседних стран, в том числе Армении и Грузии. При этом люди в зале скандируют антиизраильские и антиамериканские лозунги: "Смерть Израилю!", "Смерть США!".

В тот же день главы правительств Грузии Ираклий Кобахидзе и Армении Никол Пашинян появились на групповом фото с другим участником мероприятия, Исмаилом Хания. Это представитель ХАМАС, группировки, признанной террористической в США и странах Евросоюза. Он был убит израильскими спецслужбами в Иране на следующий день после инаугурации Пезешкиана.

В Грузии присутствие премьер-министра Кобахидзе на мероприятии в Иране подверглось критике. Кобахидзе пришлось делать разъяснения:

"Иран – очень важное государство в регионе. Именно потому на инаугурации присутствовали представители всех государств этого региона, – заявил политик. – Между прочим, на этой же инаугурации присутствовал личный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, также личный представитель генсека ООН. Там был очень представительский состав!"

Грузинская оппозиция считает, что нынешние отношения премьера с Ираном могут ухудшить и без того охладевшие отношения Тбилиси и Запада, в частности, с Соединенными Штатами. Администрация действующего президента США Трампа считает и Иран, и ХАМАС врагами. Не исключено, что именно поэтому со всех официальных страниц в соцсетях и сайтов правящей партии и премьер-министра Грузии исчезли его фото с представителем ХАМАС, как и видео с инаугурации в Тегеране.

Экономические связи Тбилиси и Тегерана также усиливаются, причем с конца 2012 года – как раз с момента прихода к власти в Грузии партии "Грузинская мечта".

"Несмотря на то что в Грузию из Ирана в целом не заходят большие, крупные инвестиции, все же можно сравнить: до 2013 года из Ирана в виде инвестиций поступило всего $ 8 000 000, а в последующие годы уже $ 40 000 000, – приводит статистику грузинский экономист Бесо Намчавадзе из местного отделения Transparency International. – Причем самый большой рост наблюдается в регистрации новых компаний гражданами Ирана в Грузии: сейчас их более 9 тысяч. То есть в три раза больше, чем было до 2013 года. И это в основном малый и средний бизнес".

По данным той же статистики, до прихода к власти "Грузинской мечты", в период с 2000-го по 2012 год в Грузии были зарегистрированы всего около 2400 иранских компаний.

Иранские предприниматели в Грузии сегодня продают стройматериалы и керамические изделия, управляют объектами питания, работают в сфере транспорта и туризма. И делают это, несмотря на то, что в грузинских СМИ иногда появляются сообщения о заморозке средств той или иной иранской компании местными банками – из-за санкций, которые наложены на Иран странами Запада.

Количество гостей из Ирана в Грузии тоже выросло в последние годы: если в 2012 году Грузию посетили около 83 тысяч иранцев, то в 2024-м – почти 150 тысяч.

Судя по всему, власти Грузии все же пытаются лавировать между Западом и Ираном. Тбилиси уже сменил риторику в адрес новой администрации США и больше не обвиняет Америку в попытках организовать революцию в Грузии: напротив, представители правящих грузинских кругов желают президенту Дональду Трампу успехов в борьбе с так называемым "deep state" ("глубинным государством") и выражают надежду на нормализацию отношений. Но американские санкции против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, как и против ряда грузинских силовиков, пока не сняты, и даже не смягчены.

"Если бы наши власти действительно хотели бы двигаться на Запад, интегрироваться в ЕС, наладить отношения с США, а мы знаем, что в прошлом году Америка разорвала соглашение о стратегическом партнерстве с Грузией, то нормальное правительство сейчас должно было делать все, чтобы это исправить. А сближение с Ираном как раз мешает всему этому", – подчеркивает Бесо Намчавадзе из Transparency International.