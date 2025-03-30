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Китай обнародовал планы по миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и Нептуну 0

В мире
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Китай обнародовал планы по миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и Нептуну
ФОТО: Global Look Press

SpaceNews: Китай обнародовал планы отправки миссий в дальний космос.

Лаборатория исследования глубокого космоса Китайского национального космического управления обнародовала в соцсети Weibo планы об отправке миссий к планетам и спутникам Солнечной системы. На это обратило внимание издание SpaceNews.

Запуск автоматической межпланетной станции (АМС) Tianwen-3 запланирован на конец 2028 года. В рамках данной миссии Китай рассчитывает доставить на Землю образцы марсианского грунта.

Старт другой АМС, Tianwen-4, намечен на 2029 год. В рамках этой миссии планируется изучение Юпитера и его лун, в частности, Каллисто. По данным китайской стороны, для Tianwen-4 «примерно к 2030 году будет построено наземное устройство для моделирования обитаемых планетарных сред».

В 2033 году Китай планирует запустить миссию к Венере, в рамках которой будет проведено исследование атмосферы этой планеты. Около 2038 года китайская сторона допускает создание на поверхности Марса исследовательской базы, вероятно, безэкипажной.

Примерно в 2039 году Китай ожидает запуск к Нептуну и его луне Тритону АМС с ядерной энергоустановкой. Основная задача миссии — поиск потенциальных следов жизни в подледном океане спутника ледяного гиганта.

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