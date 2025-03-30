МВФ назвал год окончания конфликта на Украине

МВФ: конфликт на Украине закончится в последние месяцы 2025 года.

Конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года. Такой сценарий заявлен в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

«Несмотря на то что риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий предполагает, что боевые действия прекратятся в последние месяцы этого года», — сказано в сообщении.

МВФ также указывает, что рост украинской экономики снизится на 0,5 процентных пункта в 2025-м. При этом достижение мира на Украине может, наоборот, улучшить или хотя бы поспособствовать улучшению экономического положения страны в дальнейшем.

Помимо этого, возможны изменения в финансовой и военной помощи Украине от западных партнеров, сочли в МВФ. Такие выводы там сделали на фоне того, что переговоры пока находятся лишь на начальном этапе.