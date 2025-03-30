Немцам сообщили о начале предвоенного периода

Послевоенный период в Европе заканчивается, начинается предвоенный — немцам следует быть готовыми к отправке своих детей на войну, пишет портал Der Spiegel. По данным его обозревателей, бундесверу в рамках модернизации понадобятся не только деньги и оружие, но и от 50 до 90 тысяч солдат дополнительно.

«Министр обороны говорит о военном потенциале, министр иностранных дел — об оборонном потенциале. Обсуждается вопрос о восстановлении военной службы. Эта страна изменится», — констатируют журналисты, приходя к выводу о том, что идея вечного мира оказалась иллюзией.