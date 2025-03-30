Стало известно о новом разговоре Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп планирует разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал NBC.

«По словам Трампа, двое мужчин планируют снова поговорить на этой неделе», — говорится в материале телеканала.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что после телефонных переговоров Путина и Трампа был развеян один стереотип о России. По его словам, желание российского президента установить контакт с коллегой из США не сочетается с утверждением о том, что Россия хочет всех захватить.