Baltijas balss logotype

Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками 1

В мире
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками
ФОТО: Global Look Press

Трамп пригрозил Ирану бомбардировками, которых в стране никогда раньше не видели.

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News пригрозил «невиданными ранее бомбардировками», если США и Иран не достигнут соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.

«Если они не заключат сделки (...), то будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели», — цитирует телеканал американского президента. Также Трамп упомянул возможность введения вторичных пошлин, но при этом уточнил, что стороны в настоящее время «разговаривают».

В феврале 2025 года глава США подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран, целью которого называется соглашение с Тегераном по ядерной проблеме. Также на прошлой неделе Соединенные Штаты ввели новые санкции, направленные на иранский нефтяной экспорт, которые в краткосрочной перспективе, вероятно, приведут к сокращению поставок страны в Китай. На фоне этого несколько дней назад курс иранской валюты упал ниже рекордной отметки в миллион риалов за один доллар.

Тем временем в воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в ответном письме Вашингтону отверг прямые переговоры по своей ядерной программе, указав на сохранение окна для контактов при посредничестве третьих стран.

0
2

Комментарии (1)

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    30-го марта

    Я бы, на месте Ирана, после такого заявления во много раз усерднее начал разрабатывать ядерное оружие. Потому что очень хорошо виден контраст в переговорах с теми у кого оно есть (РФ) и теми у кого его нет (РФ)

    4
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
x.com/MiloradDodik
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
x.com/WhiteHouse
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Наша Латвия
Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Наша Латвия
Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео