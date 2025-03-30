Трампу представят три варианта «Золотого купола»

На следующей неделе президенту США Дональду Трампу представят три варианта системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»). Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает Defense One.

Издание пишет, что «команда тигров», сформированная из представителей различных оборонных и военных ведомств, разрабатывает варианты системы разного масштаба и сложности, которые, вероятно, потребуют большей координации, чем может предложить Агентство по противоракетной обороне Соединенных Штатов.

«Вероятно, нам придется создать новую организацию, которая бы этим занималась», — сказал чиновник.

Два других источника подтвердили, что работа над новой организацией, которая бы координировала создание Golden Dome, уже ведется. В частности, составляется список тех, кто может возглавить управление ею.