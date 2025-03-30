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Трампу представят три варианта «Золотого купола» 0

В мире
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Трампу представят три варианта «Золотого купола»
ФОТО: Global Look Press

Defense One: Трампу представят три варианта системы «Золотой купол».

На следующей неделе президенту США Дональду Трампу представят три варианта системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»). Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает Defense One.

Издание пишет, что «команда тигров», сформированная из представителей различных оборонных и военных ведомств, разрабатывает варианты системы разного масштаба и сложности, которые, вероятно, потребуют большей координации, чем может предложить Агентство по противоракетной обороне Соединенных Штатов.

«Вероятно, нам придется создать новую организацию, которая бы этим занималась», — сказал чиновник.

Два других источника подтвердили, что работа над новой организацией, которая бы координировала создание Golden Dome, уже ведется. В частности, составляется список тех, кто может возглавить управление ею.

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