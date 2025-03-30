В ЕС опровергли слухи о дискуссиях вокруг «Северного потока — 2»

Еврокомиссия не готовит встречу с Германией для обсуждения способов помешать запуску поставок российского газа по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом на брифинге в Брюсселе рассказала представитель ЕК Паола Пиньо.

По ее словам, Евросоюз привержен планам по отказу от закупок ископаемого топлива в России, а слухи по поводу переговоров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем ни на чем не основаны.

Также Пиньо напомнила, что Еврокомиссия никогда не поддерживала проект «Северный поток — 2», в том числе до 2022 года, и не считает его предметом для обсуждения.