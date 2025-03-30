Власти Дании заявили о желании усилить военный флот

Дания заявила о желании усилить военный флот страны, в частности, путем закупки десятков новых кораблей и оборудования для наблюдения за критически важной подводной инфраструктурой. Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-релиз министерства обороны страны.

«Будет приобретено 21 новое судно для датской морской гвардии и четыре новых судна..., которые также могут использоваться в военных целях для наблюдения за территориальными водами и постановки мин», — говорится в релизе.

Также Копенгаген намеревается начать программу разработки беспилотных устройств, «которые укрепят военно-морские силы как сейчас, так и в долгосрочной перспективе».