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Хорваты взялись за воспитание иностранцев: что теперь нельзя на Адриатике 0

В мире
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Уютные бухточки страны ЕС и НАТО хотят быть все более элитарными.

Уютные бухточки страны ЕС и НАТО хотят быть все более элитарными.

За удаление с пляжей раковин - взимается штраф в 67 евро.

Хорватия стала последней страной, присоединившейся к общеевропейскому движению против неуправляемых туристов.

Остров Хвар, известный как популярное место ночной жизни, предпринимает шаги по ограничению асоциального поведения, которое сопутствует его репутации.

В попытке отказаться от тусовочного туризма Хвар (одноимённый с островом город) проголосовал за сохранение ограничений на уровень шума в летний период, что окажет значительное влияние на клубы, дискотеки и открытые площадки.

Кроме того, существует несколько туристических правил, касающихся одежды и поведения, о которых следует знать, если вы не хотите получить штраф. На прошлой неделе члены городского совета Хвара проголосовали за сохранение ограничений на летний период, который не допускают шум выше 85 децибел.

Это эквивалентно шумному ресторану, что означает заметные изменения для популярных клубов на открытом воздухе, которые открываются в пик сезона, а также для ресторанов, проводящих свадьбы под открытым небом.

Как сообщается, это решение встретило сопротивление со стороны ресторанов, баров и других предприятий, а также гостиничного сектора, который предлагал, как сообщает местный новостной сайт CroatiaWeek, вместо этого объявить весь остров круглогодичной зоной развлечений.

"Я считаю, что это катастрофа. Мы всегда поддерживали более строгие правила и лучший контроль, но сейчас мы впадаем из одной крайности в другую. Это неправильный подход", - сказал хорватскому новостному сайту Dnevnik.hr Викко Вискович из ассоциации гостиничного бизнеса Dictum Factum.

Но местные власти хотят обозначить сдвиг в сторону более дружелюбной к семье и устойчивой модели туризма.

"В предыдущие годы клубы под открытым небом в Хваре и Сплите, возможно, способствовали чрезмерному веселью среди гостей и формированию имиджа "тусовочного направления" в хорватском туризме,- говорит Дарио Шарич, генеральный директор сайта по аренде роскошных вилл VIP Holiday Booker. - Однако Хорватия все больше завоевывает репутацию семейного направления, предлагающего культурное богатство, природные красоты и расслабляющую атмосферу".

Туристы могут быть оштрафованы на сумму до 700 евро

Ограничения вводятся на фоне более активного продвижения качественного туризма по всей Хорватии, который приносит пользу местным жителям.

Во многих центрах городов, включая Сплит и Дубровник, за поведение, которое считается неподобающим, можно получить штраф до 700 евро на месте. К наказуемым проступкам относятся распитие алкоголя или употребление наркотиков в общественных местах, мочеиспускание или рвота в общественных местах, а также хождение по городу без рубашки или в купальниках.

Вы также можете быть оштрафованы на сумму до 4 000 евро за нарушение общественного порядка, включая драки, словесные оскорбления, такие как крики или споры, а также пьяное поведение.

За удаление с пляжей Хорватии раковин благородного пера - исчезающего вида, играющего ключевую роль в экосистеме Средиземноморья, - взимается штраф в размере 67 евро за каждую раковину.

"Эти штрафы предназначены скорее для того, чтобы сдерживать плохое поведение, а не наказывать кого-либо, - говорит Шарич. - В конечном счёте, речь идет об ответственности, о том, чтобы Хорватия оставалась любимым, безопасным и гостеприимным местом отдыха для всех".

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