Хуситы три раза атаковали американский авианосец USS Harry Truman за 24 часа.

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) три раза атаковало американский авианосец USS Harry Truman за последние 24 часа. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа в Telegram.

«За последние 24 часа наши вооруженные силы трижды вступали в бой с группой военных кораблей противника в Красном море, возглавляемой американским авианосцем Harry Truman», — говорится в публикации.

Операция проводилась с помощью ракетных войск, беспилотной авиации и военно-морских сил, написал представитель хуситов.

19 марта движение «Ансар Аллах» нанесло четыре удара за 72 часа по USS Harry Truman в Красном море. Ипсользовались нескольких крылатых ракет и беспилотников.

23 марта йеменские хуситы ударили по израильскому международному аэропорту в Тель-Авиве.