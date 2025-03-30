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Хуситы ударили по аэропорту в Тель-Авиве 0

В мире
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Хуситы ударили по аэропорту в Тель-Авиве
ФОТО: Global Look Press

Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о нанесении ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа в Telegram-канале.

«Ракетные войска провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо с использованием баллистической ракеты типа "Зульфикар"», — говорится в публикации.

По словам хуситов, операция пррошла успешно.

Ранее представитель «Ансар Аллах» сообщил, что движение три раза атаковало американский авианосец USS Harry Truman за последние 24 часа. Операция проводилась с помощью ракетных войск, беспилотной авиации и военно-морских сил.

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