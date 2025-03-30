Baltijas balss logotype

Зачем 46-летний Сийярто, любимчик Орбана, бегает по Москве 0

В мире
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Пейзаж Москвы-реки не оставляет сомнений в том, где бежит министр.

Пейзаж Москвы-реки не оставляет сомнений в том, где бежит министр.

Глава венгерской дипломатии занимается закулисными переговорами с Кремлем.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опубликовал в соцсетях фото, сделанное в ходе утренней пробежки по Воробьевым горам в Москве.

На снимке глава МИД Венгрии в теплом спортивном костюме и шапке бежит по Воробьевской набережной. На заднем фоне видно главное здание Московского госуниверситета (МГУ).

«Набираемся сил», — подписал свою фотографию Сийярто.

Обозреватели отмечают, что ранее дипломат во время своих визитов в Москву уже неоднократно выкладывал фото с утренних пробежек по Воробьевской набережной, недалеко от которой располагается посольство Венгрии.

Перед этим европейский министр встретился с несколькими российскими коллегами. Они обсудили двустороннее сотрудничество в энергетике, областях, не затронутых санкциями, в спорте, а также ход российско-американских переговоров по Украине.

Сийярто родился в богатой семье в 1978 году. Проведя полтора года в США, получил среднее образование в Czuczor Gergely Bencés Gimnázium города Дьёра. В 1997 году окончил Будапештский университет экономических наук и государственного управления (сегодня Университет Корвина), изучал международные отношения и спортивный менеджмент.

Начал политическую карьеру в 1998 году, когда был избран членом муниципальных собраний города Дьёра. Являлся одним из основателей и первым председателем молодёжной организации Фидес в Дьёре, в 2001 году стал вице-президентом национальной организации. Являлся личным представителем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с 2010 по 2012 год. С 23 сентября 2014 года — министр иностранных дел Венгрии.

Сийярто женат на супруге Сильвии (с 2009), у него двое детей - Патрик и Петер.

2
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
x.com/MiloradDodik
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
x.com/WhiteHouse
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео