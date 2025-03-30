Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опубликовал в соцсетях фото, сделанное в ходе утренней пробежки по Воробьевым горам в Москве.

На снимке глава МИД Венгрии в теплом спортивном костюме и шапке бежит по Воробьевской набережной. На заднем фоне видно главное здание Московского госуниверситета (МГУ).

«Набираемся сил», — подписал свою фотографию Сийярто.

Обозреватели отмечают, что ранее дипломат во время своих визитов в Москву уже неоднократно выкладывал фото с утренних пробежек по Воробьевской набережной, недалеко от которой располагается посольство Венгрии.

Перед этим европейский министр встретился с несколькими российскими коллегами. Они обсудили двустороннее сотрудничество в энергетике, областях, не затронутых санкциями, в спорте, а также ход российско-американских переговоров по Украине.

Сийярто родился в богатой семье в 1978 году. Проведя полтора года в США, получил среднее образование в Czuczor Gergely Bencés Gimnázium города Дьёра. В 1997 году окончил Будапештский университет экономических наук и государственного управления (сегодня Университет Корвина), изучал международные отношения и спортивный менеджмент.

Начал политическую карьеру в 1998 году, когда был избран членом муниципальных собраний города Дьёра. Являлся одним из основателей и первым председателем молодёжной организации Фидес в Дьёре, в 2001 году стал вице-президентом национальной организации. Являлся личным представителем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с 2010 по 2012 год. С 23 сентября 2014 года — министр иностранных дел Венгрии.

Сийярто женат на супруге Сильвии (с 2009), у него двое детей - Патрик и Петер.