Зеленский обвинил Россию в ударах и потребовал реакции США и Европы

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает реакции США и Европы на удары со стороны России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы предоставляем партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится. Мы ожидаем реакции Америки, Европы и всех наших союзников», — написал он.

Зеленский обвинил российскую сторону в нанесении ударов в большинстве регионов Украины. По его словам, было выпущено 1310 управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов и девять ракет разных типов, включая баллистику.