Зеленский обвинил Россию в ударах и потребовал реакции США и Европы

Зеленский: Украина ожидает реакции США и Европы на удары России.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает реакции США и Европы на удары со стороны России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Мы предоставляем партнерам всю информацию о том, какие удары наносит российская армия и к чему готовится. Мы ожидаем реакции Америки, Европы и всех наших союзников», — написал он.
Зеленский обвинил российскую сторону в нанесении ударов в большинстве регионов Украины. По его словам, было выпущено 1310 управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов и девять ракет разных типов, включая баллистику.
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