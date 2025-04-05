Baltijas balss logotype

Вопрос на 240 млрд долларов: Эстонии хочет лишить Венгрию права голоса в ЕС 1 1182

В мире
Дата публикации: 05.04.2025
BB.LV
Вопрос на 240 млрд долларов: Эстонии хочет лишить Венгрию права голоса в ЕС
ФОТО: Global Look Press

Глава МИД Эстонии Цахкна призвал лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за Орбана.

Венгрия должна лишиться права голоса в Евросоюзе (ЕС) для предотвращения раскола в объединении, так как ее нынешний премьер Виктор Орбан «играет в команде» президента России Владимира Путина. Об этом в интервью Rheinische Post заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он напомнил, что такая возможность предусмотрена статьей 7 договора о ЕС, воспользоваться ей можно в том случае, если один из членов объединения ставит под угрозу безопасность всех остальных стран.

Цахкна уверен, что в случае с Венгрией происходит именно это. По его словам, постоянное блокирование решений ЕС, чем занимается Орбан, не может продолжаться бесконечно, поэтому лишение Венгрии права голоса все ближе.

Так, если Будапешт заблокирует в июне продление антироссийских санкций, то Европа окажется перед угрозой возвращения Москве заблокированных 240 миллиардов долларов. В таком случае, заключил дипломат, ЕС придется конфисковать эти активы.

Ранее издание Politico сообщило, что в Евросоюзе пока не рассматривают приостановку право голоса для Венгрии, поскольку данное решение вызовет много проблем. Тем не менее Совет ЕС по итогам встречи лидеров стран объединения 20 марта опубликовал совместное заявление без согласования Венгрией, что, как утверждают источники, должно будет стать новой нормой.

Читайте нас также:
2
0
0
48
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    5-го апреля

    Так вот они какие, демократия и свобода слова!

    46
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп может раздавить Путина и без вторичных санкций, - утверждает Reuters
Владимир Путин явно не чувствует уверенности в общении с Дональдом Трампом. Иконка видео
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Си Цзиньпин и Владимир Путин имеют личный формат взаимодействия. Иконка видео
Китай хотят заставить выбрать между ЕС и РФ, но он ведёт свою игру 275
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19 759
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США 438
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев 4 365

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 21
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 30
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 45
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 75
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 68
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 67
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 21
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 30
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 45

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео