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Началось! В Германии школьников решили готовить к войне 2 1420

В мире
Дата публикации: 07.04.2025
BB.LV
Началось! В Германии школьников решили готовить к войне
ФОТО: Global Look Press

МВД Германии выступило за подготовку школьников к войне.

Федеральное министерство внутренних дел и родины (МВД) Германии выступило за подготовку школьников к войне или иным кризисным ситуациям. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителя ведомства.

«В связи с недавними изменениями в ситуации с безопасностью необходимо уделять больше внимания гражданской защите, в том числе в школьном образовании», — заявила глава немецкого МВД Нэнси Фезер.

В министерстве также подчеркнули, что правительство Германии готово оказать содействие в обеспечении учебных заведений соответствующими «образовательными материалами для школьников и учителей».

Ранее стало известно, что Бундесвер проведет осенью текущего года массовые военные учения для отработки сценария «нападения России». Участие в учениях примут в том числе солдаты других стран НАТО.

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(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го апреля

    Если да, то тут уже и до Латвии всего ничего останется.

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го апреля

    Нападение России на Германию?! Это каким таким образом? У Германии с Россией общей границы нет! Или Германия уже приготовила очередной пакт "Молотова-Рибентропа" и четвертый раздел Польши?!

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