В Эстонии обвинили Россию в помехах самолетам

Гражданская авиация в Эстонии страдает от радиопомех, источник которых якобы находится в Санкт-Петербурге. В создании проблем для работы GPS-навигации Россию обвинил глава службы управления частотами отдела связи Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии Эрко Кулу, передает ERR.

По его словам, в 2024 году эстонские власти получили 307 уведомлений о радиопомехах в воздушном пространстве, 85 процентов из которых были связаны с работой GPS. Чиновник отметил, что это создает неточности в позиционировании самолетов, однако техника на земле работала без сбоев.

«Однако влияние может быть ощутимо, например, при использовании дронов вблизи восточной границы [Эстонии]. Помехи носят ежедневный характер и поступают с другой стороны границы, то есть из Санкт-Петербургского региона», — сказал Кулу.

Ранее президент Эстонии Алар Карис подписал закон о лишении россиян, белорусов и других лиц с двойным гражданством права голоса на местных выборах. Кроме того, со следующих выборов избирать местное руководство не смогут лица без гражданства, многие из которых постоянно проживают на территории страны после распада СССР.