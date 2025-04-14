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В Эстонии обвинили Россию в помехах самолетам 1 793

В мире
Дата публикации: 14.04.2025
BB.LV
В Эстонии обвинили Россию в помехах самолетам
ФОТО: Global Look Press

ERR: в Эстонии обвинили Россию в создании радиопомех для гражданской авиации.

Гражданская авиация в Эстонии страдает от радиопомех, источник которых якобы находится в Санкт-Петербурге. В создании проблем для работы GPS-навигации Россию обвинил глава службы управления частотами отдела связи Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии Эрко Кулу, передает ERR.

По его словам, в 2024 году эстонские власти получили 307 уведомлений о радиопомехах в воздушном пространстве, 85 процентов из которых были связаны с работой GPS. Чиновник отметил, что это создает неточности в позиционировании самолетов, однако техника на земле работала без сбоев.

«Однако влияние может быть ощутимо, например, при использовании дронов вблизи восточной границы [Эстонии]. Помехи носят ежедневный характер и поступают с другой стороны границы, то есть из Санкт-Петербургского региона», — сказал Кулу.

Ранее президент Эстонии Алар Карис подписал закон о лишении россиян, белорусов и других лиц с двойным гражданством права голоса на местных выборах. Кроме того, со следующих выборов избирать местное руководство не смогут лица без гражданства, многие из которых постоянно проживают на территории страны после распада СССР.

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Оставить комментарий

(1)
  • VS
    Vad Sorry
    14-го апреля

    В России обвинили Эстонию ,что когда она дарит дроны Украине,они создают помехи российской авиации, ну вроде войны между Эстонией и Россией нет? А оружие которое спонсирует Эстония? Убивает Россиян и так же мешает самолётам летать, типо -"давай ему по голове дадим ,а если он нам"? Вы что мы же демократия нас нельзя мы можем это ни проблема, даже ни надо войну объявлять:))

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