В ЕС назвали возможным присоединение Канады к ЕС

Вступление Канады в Европейский союз (ЕС) не является невозможным сценарием. Об этом пишет издание Politico.

«Несмотря на то что вступление Канады в ЕС может показаться несбыточным даже для Еврокомиссии, европейские эксперты, изучившие этот вопрос для Politico, утверждают, что хотя подобный гамбит вряд ли будет успешным... он в действительности не является невозможным», — говорится в материале.

Авторы статьи также отмечают, что хотя ЕС и Канаду разделяет Атлантический океан, их в то же время объединяет множество интересов, включая крепкие экономические взаимоотношения, общие демократические ценности и вызовы, связанные с политикой новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом.