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WSJ: США предложили Украине признать Крым российским 1 578

В мире
Дата публикации: 21.04.2025
Deutsche Welle
WSJ: США предложили Украине признать Крым российским

США ждут от Киева ответа на предложения по урегулированию, которые в том числе касаются Крыма. США не признают контроль РФ над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями, но не требуют вывода оттуда российских войск.

США передали Киеву предложения по прекращению войны в Украине, включающие уступки Москве, в том числе потенциальное признание Крыма российским и исключение возможности вступления Украины в НАТО, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в воскресенье, 20 апреля.

Эти идеи изложены в документе, который высокопоставленные сотрудники Белого дома представили украинским и европейским чиновникам в Париже 17 апреля, уточняет издание. Вашингтон ждет ответа Киева на встрече с представителями Украины и стран Европы в Лондоне в конце недели. Позднее, если позиции сторон совпадут, предложения могут быть переданы Москве.

При этом, по сведениям WSJ, Вашингтон не признает контроль России над самопровозглашенными республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями, хотя и не требует вывода оттуда российских войск.

Статус четырех оккупированных областей Украины

Международное признание этих регионов российскими и полный вывод оттуда украинских войск - одно из условий для начала мирного процесса, которые прошлым летом озвучивал президент России Владимир Путин. Киев назвал эти требования ультиматумом. И Россия, и Украина исключают возможность территориальных уступок.

Еще одно предложение Белого дома, по словам западных чиновников, предусматривает наделение территорий вокруг Запорожской атомной электростанции станции (ЗАЭС) нейтральным статусом и передачу их под контроль США. По словам источников газеты, США не предлагают ограничить численность украинской армии, не исключают западной военной помощи Киеву и размещения в Украине европейских войск. Это, однако, является "ключевым камнем преткновения" для Москвы, отмечает WSJ.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента в разговоре с WSJ сообщил, что США, передавая Украине свои предложения, не действовали по принципу "бери или уходи", а хотели, чтобы Киев их обдумал. "Список потенциальных вариантов" был предоставлен "для обсуждения и обратной связи", - пояснил чиновник.

Контроль России над Крымом

Впервые о том, что США рассматривают возможность признать контроль России над Крымом в рамках расширенного соглашения о мире, сообщило агентство Bloomberg, эту информацию подтвердил источник CNN.

WSJ отмечает, что такой шаг находится в противоречии с политикой Вашингтона, проводившейся на протяжении более девяти лет. В 2014 году США ввели против России санкции, а в 2018-м тогдашний госсекретарь Майк Помпео, работавший в первой администрации Трампа, назвал действия Москвы угрозой "основополагающему международному принципу, разделяемому демократическими государствами: ни одна страна не может силой менять границы другой". Тогда же конгресс США принял закон, запретивший признавать Крымский полуостров российским.

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#сша #мирные переговоры #война на украине
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(1)
  • Д
    Дед
    21-го апреля

    Каждое следующее предложение Путина хуже предыдущего, так что стоит обдумать.

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