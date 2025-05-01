О подписании "исторического" экономического соглашения между Украиной и США заявили министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко, которые поставили подписи под этим документом, пишет DW .

После длительных переговоров США и Украина Киев и Вашингтон приняли решение о создании инвестиционного фонда для восстановления страны, подвергшейся более трех лет назад агрессивному военному вторжению России. Соответствующее экономическое соглашение было подписано правительствами обеих стран в ночь на четверг, 1 мая, по среднеевропейскому времени. Подписи под документом поставили министр финансов США Скотт Бессент и первый вице-премьер Украины, министр экономики страны Юлия Свириденко, которая специально для этого прилетела в Вашингтон.

"Благодаря неустанным усилиям по обеспечению прочного мира я рад объявить о подписании сегодня исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, учреждающего Инвестиционный фонд "США-Украина" для содействия ускорению восстановления экономики Украины", - написал Бессент в соцсети Х после подписания, отметив также, что "экономическая безопасность - это национальная безопасность".

Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Минфина США. "И Соединенные Штаты, и правительство Украины рассчитывают на скорейшую реализацию этого исторического экономического партнерства как для украинского, так и для американского народа", - говорится в нем. Сам текст соглашения пока не опубликован.

Юлия Свириденко: Недра остаются в украинской собственности

Глава Минэкономики Украины изложила на своей странице в Facebook ключевые условия соглашения, из которых следует, что фонд создан по принципу "50/50", что означает равные доли Киева и Вашингтона в совместном управлении им.

"Ни у одной из сторон не будет преобладающего голоса, и это будет отражать равноправное партнерство Украины и США", - написала Юлия Свириденко.

Кроме того, по словам украинского министра, подписанное соглашение не содержит никаких упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США, реализация сделки предоставит возможность расширить свой экономический потенциал обеим странам "за счет равноправного сотрудничества и инвестиций". "Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности", - уточнила она.

Свириденко ожидает, что в первые 10 лет работы украино-американского фонда его доходы будут инвестированы исключительно в новые проекты или реконструкцию Украины. "Эти условия будут обсуждены дополнительно", - уточнила министр.

О скором подписании соглашения сообщалось накануне

Об интенсивном процессе согласования последних деталей соглашения заявил в ходе украинского телемарафона 30 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Принципиальные моменты все согласованы, правительство проработало текст соглашения. Фактически на данный момент согласования основных министерств уже собраны", - отметил он.

Это будет "абсолютно партнерское" и "равноправное хорошее международное соглашение о совместных инвестициях в развитие и восстановление Украины", подчеркнул глава украинского правительства. "Далее будут подписаны еще два технических исполнительных соглашения о создании фонда инвестиций и его финансировании и наполнении", - сообщил он.

Проект соглашения о ресурсах Украины многократно менялся

Киев и Вашингтон вели переговоры по поводу соглашения, которое ранее также называли сделкой по редкоземельным металлам, сделкой о полезных ископаемых и сделкой о недрах Украины, уже несколько месяцев. 15 февраля в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский отказался одобрить имевшийся на тот момент вариант договора с США, пояснив, что в нем нет "конкретных гарантий безопасности" для Украины.

30 марта президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в намерении выйти из сделки. "Он пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", - сказал президент США. 1 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев работает над тем, чтобы договор с Вашингтоном о полезных ископаемых обоюдно отвечал интересам обеих стран.

16 апреля агентство Bloomberg сообщило, что США смягчили условия сделки и снизили с 300 млрд до 100 млрд долларов оценку помощи, ранее оказанной Киеву. До последнего времени считалось, что эту сумму Вашингтон рассматривает как долг Украины, который та должна вернуть ресурсами. 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".