Эстонский премьер-министр Кристен Михал заявил, что Эстония не планирует участвовать в боевых действиях на территории Украины. Ранее он говорил другое.

Отказ от отправки войск в Украину премьер Эстонии озвучил сегодня, 7 мая, в парламенте, отвечая на вопрос оппозиционного депутата Рийгикогу, сообщает ERR.

"Речь не идет об участии в боевых действиях. Если будет достигнуто мирное соглашение, в котором, например, участвуют США и президент Трамп, и потребуется международное участие в обеспечении мира, тогда и может встать вопрос об участии Эстонии", – подчеркнул Михал.

По словам премьер-министра, речь идет о профессиональных военнослужащих в количестве 100-130 человек, а не срочников. Эстония и раньше направляла своих военных на зарубежные миссии, в том числе в Ирак.

Как сообщал bb.lv, премьер-министр Эстонии Кристен Михал неделю назад вдруг заявил, что страна готова присоединиться к силам сдерживания "коалиции решительных".

Соответствующее сообщение размещено на сайте эстонского правительства.

"Конечно, перед отправкой подразделения мы попросим мандат у Рийгикогу", – пообещал премьер.

Стоит отметить, что Эстония оказалась первой страной, которая официально, на уровне правительства, заявила о готовности направить военных в Украину.

У нас есть 10 тысяч украинцев

Сегодня лидер оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме выразил недоумение по поводу того, что Эстония готова отправить своих военнослужащих, тогда как в стране, по его словам, находится более 10 тысяч украинцев, которые уклонились от защиты страны.

"Почему мы не отправляем туда тех, кого Украина просит вернуть, а вместо этого посылаем своих?" – спросил Хельме.

Михал в ответ раскритиковал позицию оппозиции, которая, по его словам, демонстрирует "необоснованную осторожность".

"Честно говоря, меня удивляет ваш "осторожный" подход – якобы Россия станет дружелюбной, если ей подыгрывать. Я не советую так думать. Единственное, что понимают диктаторы – это сила", – заявил Кристен Михал.