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Задержан танкер с эстонским маслом: Россия наносит ответный удар? 9 6982

В мире
Дата публикации: 18.05.2025
BB.LV
Задержан танкер с эстонским маслом: Россия наносит ответный удар?

Россия задержала танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ и шел через российские территориальные воды.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Департамент транспорта Эстонии.

Судно Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping. На момент выхода из Силламяэ на его борту находилось сланцевое масло, а конечным пунктом назначения был Роттердам.

Инцидент произошел через три дня после попытки Эстонии остановить российский «теневой» танкер в нейтральных водах. Тогда российский истребитель Су-35 отогнал Военно-морские силы Эстонии от танкера и он продолжил свой путь в российский порт.

РФ задержания не подтверждала.

Суда, выходящие из порта Силламяэ, обычно проходят через российские воды, так как этот маршрут безопаснее для крупных судов, чем проход между мелями в эстонских водах. Департамент транспорта Эстонии заявил, что он теперь будет направлять суда через свои территориальные воды.

Комментарий эстонских властей

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил ERR, что в дальнейшем суда будут направляться по другому маршруту.

"Сегодняшний инцидент показывает, что Россия по-прежнему ведёт себя непредсказуемо, поэтому в дальнейшем суда будут перенаправлены по другому маршруту, - прокомментировал Цахкна. - Нефтяной танкер Green Admire при выходе из порта Силламяэ следовал по согласованному с Россией маршруту через ее территориальные воды. Этот навигационный путь, выбранный для обеспечения безопасности мореплавания и не проходящий строго по государственным границам, был установлен по взаимной договоренности между Россией, Эстонией и Финляндией".

По словам Цахкна, инцидент стал неожиданностью.

"Они просто хотели продемонстрировать силу, для нас это не проблема. Наши лоцманы теперь будут выводить суда из Силламяэ через территориальные воды Эстонии. Да, для крупных судов это немного сложнее и опаснее из-за отмелей, но мы справимся", - пообещал Цахкна.

Он добавил, что проинформировал о случившемся союзников Эстонии.

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#эстония #санкции
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(9)
  • S
    SeaWolf
    19-го мая

    Территориальных водах возникнуть проверка может в любой момент. Нейтральных водах проверка должна проходить по резолюции ООН и ИМО, всё остальное пиратство

    90
    8
  • DJ
    Danik Jupiters
    19-го мая

    я бы то-же зеркально так сделал..

    173
    17
  • Н
    Николай
    19-го мая

    Как малые дети. Ему можно а мне нет. Всё будет зеркально. Вы так мы тоже. Или только "им" можно. За всё ответят все. Россия не без греха но Европа это просто ***

    168
    15
  • А
    Александр
    18-го мая

    «Россия по-прежнему ведёт себя непредсказуемо». В чём непредсказуемость? В том, что Россия задержала иностранное судно, оказавшееся в её территориальных водах? А как надо было? Эстония так вообще отлавливает гражданские суда в нейтральных, подчёркиваю, в нейтральных водах.

    137
    9
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    18-го мая

    Лицемерие такое что смешно, эстонцы задерживают судно - демократы и всё в рамках закона, РФ задерживает - непредсказуемые бандиты. Для кого этот цирк?

    142
    9
  • AE
    Al Ekses
    18-го мая

    Эстонцы, посылающие крупнотоннаж на отмели… Спасибо вам. Ведь без разлива нам не прожить никак, обязательно надо устроить.

    103
    8
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го мая

    В Эстонии добывается столько "сланцевого масла", что им торгуют навынос? Уже смешно. А эстонцам урок - после попытки задержания российского танкера им дали понять, что в эту игру можно играть и вдвоём. Ну как, понравилось?

    194
    13
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го мая

    Ну тупые!!!

    83
    6
  • Д
    Дед
    18-го мая

    Как непредсказуемо? Все достаточно предсказуемо, Эстония попыталась помешать судоходству из Санкт-Петербурга и не могла не ожидать ответных действий.

    195
    8
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