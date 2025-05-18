Задержан танкер с эстонским маслом: Россия наносит ответный удар?

Россия задержала танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ и шел через российские территориальные воды.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Департамент транспорта Эстонии.

Судно Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping. На момент выхода из Силламяэ на его борту находилось сланцевое масло, а конечным пунктом назначения был Роттердам.

Инцидент произошел через три дня после попытки Эстонии остановить российский «теневой» танкер в нейтральных водах. Тогда российский истребитель Су-35 отогнал Военно-морские силы Эстонии от танкера и он продолжил свой путь в российский порт.

РФ задержания не подтверждала.

Суда, выходящие из порта Силламяэ, обычно проходят через российские воды, так как этот маршрут безопаснее для крупных судов, чем проход между мелями в эстонских водах. Департамент транспорта Эстонии заявил, что он теперь будет направлять суда через свои территориальные воды.

Комментарий эстонских властей

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил ERR, что в дальнейшем суда будут направляться по другому маршруту.

"Сегодняшний инцидент показывает, что Россия по-прежнему ведёт себя непредсказуемо, поэтому в дальнейшем суда будут перенаправлены по другому маршруту, - прокомментировал Цахкна. - Нефтяной танкер Green Admire при выходе из порта Силламяэ следовал по согласованному с Россией маршруту через ее территориальные воды. Этот навигационный путь, выбранный для обеспечения безопасности мореплавания и не проходящий строго по государственным границам, был установлен по взаимной договоренности между Россией, Эстонией и Финляндией".

По словам Цахкна, инцидент стал неожиданностью.

"Они просто хотели продемонстрировать силу, для нас это не проблема. Наши лоцманы теперь будут выводить суда из Силламяэ через территориальные воды Эстонии. Да, для крупных судов это немного сложнее и опаснее из-за отмелей, но мы справимся", - пообещал Цахкна.

Он добавил, что проинформировал о случившемся союзников Эстонии.