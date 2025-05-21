Бельгия решила отказаться от запрета на ядерную энергетику

Бельгия решила отказаться от закона о постепенном отказе от атомной энергии. Это не исключение. Все больше европейских стран снова позитивно смотрят на использование мирного атома.

Бельгия решила отказаться от закона о постепенном отказе от атомной энергии. Это не исключение. Все больше европейских стран снова позитивно смотрят на использование мирного атома. В Бельгии происходят политические и энергетические перемены. 15 мая страна решила отменить закон о постепенном отказе от атомной энергетики. Более того: принятый депутатами текст допускает возможность строительства новых электростанций в будущем.

В 2003-м Бельгия приняла решение о постепенном выводе из эксплуатации семи ядерных реакторов в период с 2015 по 2025 год. Нынешнее правительство решило отказаться от этого обязательства, чтобы справиться с текущими проблемами.

"Мы знаем, что это низкоуглеродный источник энергии, что означает, что мы можем достичь наших европейских климатических целей, а еще этого источника много. У нас есть три цели, которые разделяют наши европейские партнеры. Это надежность поставок, контролируемая цена и низкоуглеродная энергия. Атомная энергия отвечает всем трем критериям", — объясняет министр энергетики Бельгии Матье Бихе.

Выбор Бельгии — не единичный случай в ЕС. Он является частью политической динамики, проходящей через все государства-члены.

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"Я думаю, что это связано с текущей ситуацией, с огромной геополитической неопределенностью и зависимостью от газа, которая все еще очень сильна. Поэтому вполне естественно, что все, что мы можем сделать, чтобы стать более независимыми от газа, мы должны сделать. Атомная энергия — один из способов", — говорит профессор энергетической геополитики в Брюссельском свободном университете Адель Эль Гаммаль.

В 12 странах ЕС насчитывается около сотни ядерных реакторов. Они находятся в Бельгии, Болгарии, Испании, Финляндии, Франции, Венгрии, Нидерландах, Чехии, Румынии, Словакии, Словении и Швеции. Почти четверть электроэнергии, производимой в ЕС, — атомная.

Государства-члены пересматривают позицию Импульс в пользу атома распространяется и на страны, которые не полагаются или уже не полагаются на эту технологию.

Среди таких стран — Германия. В 2011 году она взяла на себя обязательство постепенно отказаться от атомной энергетики, тем самым укрепив статус рупора антиядерного движения в ЕС. Этого удалось достичь в апреле 2023 года с закрытием трех последних электростанций. Во время предвыборной кампании в начале года новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц обещал изучить возможность возрождения этого сектора. Однако позже он признал, что возвращение к атомной энергетике представляется маловероятным, тем более что этот вопрос раскалывает возглавляемое им коалиционное правительство. Тем не менее предвыборное обещание Фридриха Мерца ознаменовало глубокий идеологический перелом в немецком политическом ландшафте.

Италия также рассматривает возможность возобновления использования атомной энергии, покончить с которой Рим решил еще в 1980-х. Правительство премьер-министра Джорджи Мелони установило 2030 год в качестве целевой даты для возвращения к ядерной энергетике. Коалиционное правительство утверждает, что этот ресурс поможет обеспечить энергетическую безопасность страны и достичь экологических целей по декарбонизации.

По аналогичным причинам Польша приступила к реализации масштабной ядерной программы. В 2022 году Варшава решила построить свою первую атомную электростанцию. Первый реактор должен быть введен в эксплуатацию в 2033-м.

К этому списку государств-членов, не желающих отворачиваться от атома, следует добавить Данию. В тот же день, что и Бельгия, Копенгаген принял аналогичный закон. Швеция также заявляет, что хочет укрепить свою атомную промышленность.

В Испании на правительство оказывается давление, чтобы оно пересмотрело решение о постепенном отказе от атомной энергетики после масштабного отключения электричества, которое произошло в стране в конце апреля.

Долгосрочный выбор Адель Эль Гаммаль, который также является генеральным секретарем Европейского альянса энергетических исследований (EERA), предлагает две стратегии возвращения к атомной энергетике, которые не являются исключительными, но очень отличаются по своему развитию.

"Первая — это максимально возможное расширение существующих мощностей. Если это можно сделать в условиях безопасности, это нужно делать как можно дольше. Это не вопрос, это очевидно", — объясняет он.

"С другой стороны, возобновление атомной промышленности или строительство новых реакторов гораздо сложнее, потому что, во-первых, бюджеты, которые задействованы, чрезвычайно велики. Кроме того, необходимо время на строительство электростанции. На это уходит около десяти лет", — объясняет специалист.

"Учитывая острую необходимость в стратегической автономии и изменение климата, это серьезная проблема", — предупреждает Адель Эль Гаммаль. Тем более что "возобновляемые источники энергии вступают в строй гораздо быстрее".

Создание атомной энергетики подразумевает долгосрочную перспективу. Это означает, что нужно просчитывать стоимость различных энергоресурсов на десятилетие вперед. Однако, как отмечает Адель Эль Гаммаль, возобновляемые источники энергии основаны на логике снижения затрат и улучшении технологий, "в то время как в зрелых технологиях, таких как атомная энергетика, затраты сильно зависят от сырья — цемента, стали, то есть сырья, стоимость которого имеет тенденцию к росту".

Но для него атомная энергетика и возобновляемые источники энергии не являются противоречивыми стратегиями: напротив, они могут дополнять друг друга.

Чтобы попытаться внести определенность в отрасль, Матье Бише предлагает создавать совместные проекты и инвестировать в них на уровне нескольких государств, что "позволит снизить затраты, а также стабилизировать инвестиции, чтобы дать компаниям уверенность".