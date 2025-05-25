Израиль перебросил в Газу все свои пехотные и бронетанковые бригады

Ранее израильские власти заявляли, что ЦАХАЛ будет усиливать наступление на сектор до тех пор, пока ХАМАС не согласится на сделку о заложниках и разоружение.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула все свои пехотные и бронетанковые бригады в Газе, сообщили местные СМИ в субботу.

Это произошло на фоне того, что Израиль усиливает свое крупное наступление в секторе. Ранее военные заявили, что поразили более 100 целей за 24 часа, заявив, что их целью была инфраструктура, используемая ХАМАС.

Ранее израильские власти заявляли, что ЦАХАЛ будет усиливать наступление на сектор до тех пор, пока ХАМАС не согласится на сделку о заложниках и разоружение.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что тела 79 человек, погибших в результате израильских ударов, были доставлены в больницы. Это число не включает больницы на пострадавшем севере, которые остаются недоступными, поскольку они окружены израильскими войсками, не позволяющими никому покидать или входить в учреждения.

Среди погибших в пятницу - девять из десяти детей палестинского врача, сообщает минздрав Газы.

Алаа Наджар, педиатр в больнице Насера в Хан-Юнисе, была на дежурстве, когда израильский авиаудар поразил ее дом.

Ее муж был тяжело ранен, а их единственный выживший ребенок, 11-летний сын, находится в критическом состоянии. Девять детей, погибших в результате удара, были в возрасте от 7 месяцев до 12 лет.

Местные органы здравоохранения заявили, что с тех пор, как 18 марта Израиль усилил наступление, пытаясь оказать давление на ХАМАС, чтобы тот разоружился и освободил всех 58 оставшихся израильских заложников, в секторе Газа погибло 3747 человек.

ХАМАС заявил, что вернет оставшихся заложников только в обмен на большее количество палестинских заключенных, прочное прекращение огня и вывод израильских войск с территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг эти условия и пообещал сохранить контроль над сектором Газа и содействовать тому, что он называет добровольной эмиграцией значительной части палестинского населения.

Между тем арабская газета Asharq Al-Awsat, базирующаяся в Лондоне, со ссылкой на свои источники в ХАМАС, сообщает, что группировка переживает серьезный кризис финансирования и военной мощи на фоне падения народной поддержки.

Давление Израиля на ХАМАС включало блокаду Газы и ее более 2 миллионов жителей с начала марта, что вызвало широко распространенную обеспокоенность по поводу критического риска голода. На этой неделе грузовики первой помощи въехали на территорию.

После ослабления блокады помощи в понедельник Израиль заявил, что в Газу въехало 388 грузовиков с помощью. Однако палестинские группы помощи оспаривают это, заявляя, что через контрольно-пропускной пункт Карем Шалом проехали только 119 грузовиков.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что общее число погибших (различие между боевиками и мирными жителями не делается) с 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС атаковали юг Израиля, убив 1200 человек, достигло 53 901 человека.