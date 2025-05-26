Ближайшие дни покажут, пересмотрит ли США свою политику в отношении России - Риекстиньш

Ближайшие дни покажут, скорректируют ли США свою политику в отношении государства-агрессора России, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» посол Латвии при НАТО Марис Риекстиньш, пишет ЛЕТА.

Он пояснил, что активизировавшиеся в последние дни российские авиаудары по Украине доказывают, что Россия, в отличие от Украины, не готова к прекращению огня. По словам дипломата, для латвийских политиков и архитекторов внешней политики это не стало неожиданностью.

Сказанное, по мнению Риекстиньша, указывает на необходимость усиления международным сообществом политической, финансовой и военной поддержки Украины, а также на ужесточение санкций против России. Вероятно, только неспособность России добиться успехов на фронте может вынудить её сесть за стол переговоров и достичь какого-то приемлемого для обеих сторон решения, отметил он.

Посол напомнил, что президент США Дональд Трамп с начала своего срока пытался усадить Россию и Украину за стол переговоров, но этого не удалось добиться из-за фактически отрицательной позиции России. Поэтому сейчас администрация США, возможно, будет вынуждена пересмотреть свою политику по этому конфликту.

На вопрос, можно ли действительно ожидать такого шага от США, несмотря на порой льстивые высказывания Трампа в адрес российского президента, Риекстиньш ответил, что ближайшие дни могут стать решающими в этом вопросе.

Посол также сообщил, что в ближайшее время ожидается дальнейшее продвижение законопроекта о новом пакете санкций против России, подготовленного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который уже подписали более 80 сенаторов.

«Поэтому я думаю, что ближайшие дни могут быть решающими, чтобы мы увидели, какими будут эти корректировки [в политике США в отношении России]. Лично я прогнозирую, что такие корректировки должны последовать, потому что, как я уже сказал, попытки остановить этот конфликт, агрессию и убийства людей с помощью переговоров Россия игнорирует, ясно и грубо демонстрируя, что её такой сценарий просто не интересует», — сказал Риекстиньш.

Как уже сообщалось, в воскресенье президент США Трамп резко раскритиковал российского президента Путина за удары по Украине, в результате которых гибнут мирные жители, и заявил, что Путин «совсем сошёл с ума».

«У меня всегда были очень хорошие отношения с (...) Путиным, но с ним что-то произошло. Он совсем сошёл с ума!» — написал Трамп в воскресенье вечером в своей социальной сети Truth Social.

Он подчеркнул, что Путин «зря убивает множество людей», указав, что «ракеты и беспилотники запускаются по украинским городам безо всякой причины».

Эти заявления последовали после того, как в результате ночной атаки со стороны России на Украину погибли 12 человек.

В том же сообщении президент США также предупредил, что если Путин попытается захватить всю Украину, это «приведёт к гибели России!»

Вместе с тем Трамп выразил недовольство в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот «ничего хорошего не делает для своей страны, говоря так, как он говорит».

«Всё, что исходит из его уст, создаёт проблемы. Мне это не нравится, и было бы лучше, если бы это прекратилось», — добавил Трамп.

Незадолго до этого Трамп критиковал Путина в разговоре с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси.

«Я не доволен тем, что делает Путин. Он убивает множество людей. И я не знаю, что, чёрт возьми, с ним случилось», — сказал Трамп перед посадкой в самолёт в Вашингтон.

«Я знаю его давно, всегда с ним ладил, но он запускает ракеты по городам и убивает людей — и мне это совсем не нравится», — заявил президент США, добавив, что он «очень удивлён» поведением Путина.

Отвечая на вопрос журналиста, Трамп сообщил, что «совершенно точно» рассматривает возможность введения более жёстких санкций против России.