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На Москву? Германия сняла ограничения по дальности с военных поставок Украине 3 1141

В мире
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
На Москву? Германия сняла ограничения по дальности с военных поставок Украине
ФОТО: Global Look Press

Берлин больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Украине оружия. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Больше не существует каких-либо ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину», — сказал он.

Мерц добавил, что вместе с Германией ограничения по дальности с военных поставок Украине сняли Великобритания, Франция и США.

Экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее обещал, что в случае сохранения своего поста после выборов он не станет передавать Киеву разрешение на использование немецкого оружия для ударов вглубь территории России. Он также выступал против поставок Вооруженным силам Украины дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Новый канцлер Мерц 16 мая заявил, что Германия пока не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Передача ракет, по его словам, потребует значительного времени из-за необходимости обучения военных навыкам управления системами. При этом украинская сторона получит крылатые ракеты от Франции и Великобритании.

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(3)
  • A
    Aleks
    26-го мая

    Смешно,если учесть ,что в 2007 году в России принят закон,что в случае угрозы власти России со стороны населения и армии,в Россию могут по приглашению войти силы НАТО... Какие удары по Парижу и Берлину,если Банковая и Днепропетровский ,, святой отель,,,куда приезжают израильские наемники,не пострадали ни разу за эти годы)))

    0
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    26-го мая

    Кто в Россию с мечом придёт - того там и закопают. Эти дебилы реально не боятся ответного удара по Берлину и Парижу?

    39
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    26-го мая

    Минусующим: не писайтесь, Рига в список целей не входит. А вот живущим вокруг полигона в Адажи сочуствую - может и зацепить...

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    0
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