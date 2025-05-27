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Украина назвала свои красные линии в переговорах 3 596

В мире
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Украина назвала свои красные линии в переговорах
ФОТО: Global Look Press

Брусило: Украина не готова признать российскими Крым и четыре новых региона.

Украина не готова юридически признать Республику Крым, Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области частью России. Об этом заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило в эфире телеканала «Рада», трансляция доступна на YouTube.

«Для нас остаются неприемлемыми те же позиции, на которых мы находились и прежде — это невозможность юридического признания Крыма российской территорией, невозможность признания четырех областей территорией России», — заявил политик.

По его словам, Киев рассчитывает получить российскую версию меморандума уже 30 мая.

Ранее депутат Верховной Рады Тарас Тарасенко обозначил красные линии Украины на переговорах с Россией. Он отметил, что чертой невозврата являются не территориальные уступки, а потери бойцов Вооруженных сил Украины.

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#украина
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(3)
  • Ч
    Чангл
    28-го мая

    Нуу. Теперь понятно. Буду воевать за последнюю шахту Ахметов

    0
    0
  • aa
    aa aa
    28-го мая

    Лучше меньше, да лучше

    0
    0
  • Д
    Дед
    27-го мая

    Зачем тогда перемирие, воюйте до упора, пока линии перестанут быть важны.

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    1
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