Украина назвала свои красные линии в переговорах

Брусило: Украина не готова признать российскими Крым и четыре новых региона.

Украина не готова юридически признать Республику Крым, Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области частью России. Об этом заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило в эфире телеканала «Рада», трансляция доступна на YouTube.

«Для нас остаются неприемлемыми те же позиции, на которых мы находились и прежде — это невозможность юридического признания Крыма российской территорией, невозможность признания четырех областей территорией России», — заявил политик.

По его словам, Киев рассчитывает получить российскую версию меморандума уже 30 мая.

Ранее депутат Верховной Рады Тарас Тарасенко обозначил красные линии Украины на переговорах с Россией. Он отметил, что чертой невозврата являются не территориальные уступки, а потери бойцов Вооруженных сил Украины.