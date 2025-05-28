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Канада сталкивается с беспрецедентными вызовами - Чарльз III 0 442

В мире
Дата публикации: 28.05.2025
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instagram.com/theroyalfamily

instagram.com/theroyalfamily

ФОТО: Instagram

Канада сталкивается с беспрецедентными вызовами в мире, который находится в самой опасной ситуации со времён Второй мировой войны, заявил во вторник король Великобритании Чарльз III в своей речи на открытии сессии парламента Канады, пишет LETA со ссылкой на RFE/RL и AP.

"Многие канадцы обеспокоены стремительно меняющимся миром. Демократия, верховенство права и свобода — это ценности, которые необходимо защищать", — сказал монарх, который является официальным главой государства Канады.

В своей речи Чарльз III подчеркнул, что канадское правительство обязуется укреплять обороноспособность, инвестировать в вооружённые силы и участвовать в программе перевооружения Европейского союза "ReArm Europe" для обеспечения трансатлантической безопасности.

В завершение своей речи Чарльз III процитировал слова из гимна Канады: "Истинный Север — сильный и свободный".

Речь Чарльза III, произнесённая на двух официальных языках Канады — английском и французском, расценивается как выражение поддержки Канаде на фоне угроз президента США Дональда Трампа, который объявил торговую войну Канаде и неоднократно заявлял о намерении сделать её 51-м штатом США.

Это лишь третий случай в истории, когда британский монарх открывает сессию парламента Канады. Ранее это делала королева Елизавета II в 1957 и 1977 годах. Обычно парламентскую сессию открывает генерал-губернатор, который представляет британского монарха в Канаде.

После речи короля Трамп в своей социальной сети Truth Social написал, что если Канада станет 51-м штатом США, ей не придётся платить за присоединение к его задуманной системе противоракетной обороны "Золотой купол", тогда как в противном случае это обойдётся Канаде в 61 миллиард долларов США.

"Это будет стоить 61 миллиард, если они останутся отдельной, но неравноправной нацией, и 0 долларов — если станут нашим любимым 51-м штатом. Они рассматривают это предложение!" — заявил Трамп.

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#канада #королевские семьи #принц чарльз
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