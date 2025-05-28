Семья разыскиваемого Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) бывшего советника главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Андрея Гмырина в течение 2021-2023 годов приобрела в Дубае недвижимость более чем на 14 миллионов долларов США.

Родственники бывшего чиновника начали скупать имущество в ОАЭ сразу после того, как, по версии Национального антикоррупционного бюро, прекратила свою деятельность "преступная организация, завладевшая средствами" подконтрольных ФГИУ "Одеского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании". Гмырин, по данным следствия, был ее "руководителем" вместе с тогдашним главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко. Об этом пишет расследовательский проект Украинской службы Радио Свобода "Схемы".

Большинство квартир в Дубае уже продано, но до сих пор, по данным журналистов, в собственности родственников Гмырина остаются апартаменты стоимостью пять с половиной миллионов долларов, а также квартира и офисное помещение в аренде до 2025-2026 годов, что может свидетельствовать о том, что семья бывшего чиновника, вероятно, сейчас проживает в ОАЭ.

В октябре 2024 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) завершили расследование по делу "преступной организации, деятельность которой причинила ущерб государству на сумму более 700 миллионов гривен", его участники также подозреваются в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 миллиардов гривен. По данным следствия, ею руководил на тот момент председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко и Андрей Гмырин, который ранее был советником председателя ФГИУ Игоря Белоуса и остававшийся приближенным к Сенниченко человеком.

Эта "группировка", по версии НАБУ, влияла на избрание "лояльных" людей на госпредприятиях "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) и "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), которые, в свою очередь, продавали заранее определенным частным компаниям продукцию по заниженной стоимости. Один из эпизодов длился с мая 2020 по октябрь 2021 года.

Как установили "Схемы", уже в следующем месяце муж сестры Андрея Гмырина Владимир Колот в один день инвестировал сразу в девять элитных квартир.

Колот также фигурирует в деле НАБУ как совладелец компании, которая, вероятно, заработала сверхдоходы от "сотрудничества" по ОПЗ.

Согласно данным транзакций из дубайских реестров, 10 ноября 2021 Колот инвестировал почти 7,3 миллиона долларов США в квартиры площадью от 68 до 180 квадратных метров. Все 9 квартир находятся в элитном жилом комплексе Palace Beach Residence Tower 2, расположенном на побережье Персидского залива у искусственного острова-пальмы Palm Jumeirah. К моменту инвестирования этот ЖК еще не был возведен.

В день покупки Владимир Колот находился в Украине – об этом свидетельствуют данные пересечения границы, которые журналисты получили от источников в правоохранительных органах. В то же время в ОАЭ, похоже, был сам Гмырин: вместе с женой и детьми он вылетел из Борисполя в Дубай 27 октября 2021 года и вернулся тем же рейсом в Украину 17 ноября.

Впоследствии уже во время полномасштабного вторжения – с июля 2022 года по октябрь 2023-го – все эти объекты недвижимости были проданы. Инвестированные деньги вернулись с прибылью: согласно транзакциям, общая сумма продаж составила почти девять миллионов долларов США.

Это может свидетельствовать о вероятном отмывании средств от схемы в ФГИУ – поскольку, в частности, в Дубае власти и владельцы недвижимости не обращают внимания на происхождение денег, пишут журналисты.