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Ожидается встреча Зеленского и Мерца в Берлине 0 294

В мире
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
x.com/ZelenskyyUa

x.com/ZelenskyyUa

ФОТО: twitter

Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибудет в Берлин для встречи с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем, подтвердил пресс-служба правительства Германии, пишет LETA.

В центре повестки визита Зеленского будет "поддержка Германии Украине и усилия по достижению перемирия" в боевых действиях между Украиной и Россией, говорится в заявлении пресс-службы.

Также сообщается, что во второй половине дня у Зеленского запланирована встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее о предстоящем визите Зеленского в Берлин со ссылкой на неофициальную информацию сообщили немецкие СМИ.

Журнал Der Spiegel писал, что оба лидера планируют обсудить возможные шаги, касающиеся переговоров между Украиной и Россией.

По соображениям безопасности о поездках Зеленского часто заранее не сообщается.

Берлинская полиция уже объявила о масштабных мерах безопасности и ограничениях в движении транспорта в связи с визитом.

Это будет первый визит Зеленского в столицу Германии с момента вступления Мерца в должность канцлера три недели назад. Предыдущий раз украинский президент посещал Берлин в октябре.

10 мая Мерц побывал в Киеве вместе с премьер-министром Великобритании Кииром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

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#зеленский #фридрих мерц
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