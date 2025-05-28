Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибудет в Берлин для встречи с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем, подтвердил пресс-служба правительства Германии, пишет LETA.

В центре повестки визита Зеленского будет "поддержка Германии Украине и усилия по достижению перемирия" в боевых действиях между Украиной и Россией, говорится в заявлении пресс-службы.

Также сообщается, что во второй половине дня у Зеленского запланирована встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее о предстоящем визите Зеленского в Берлин со ссылкой на неофициальную информацию сообщили немецкие СМИ.

Журнал Der Spiegel писал, что оба лидера планируют обсудить возможные шаги, касающиеся переговоров между Украиной и Россией.

По соображениям безопасности о поездках Зеленского часто заранее не сообщается.

Берлинская полиция уже объявила о масштабных мерах безопасности и ограничениях в движении транспорта в связи с визитом.

Это будет первый визит Зеленского в столицу Германии с момента вступления Мерца в должность канцлера три недели назад. Предыдущий раз украинский президент посещал Берлин в октябре.

10 мая Мерц побывал в Киеве вместе с премьер-министром Великобритании Кииром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.