США приостановили оформление студенческих виз

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник распорядился приостановить оформление студенческих виз, пока администрация президента Дональда Трампа усиливает проверку заявителей в социальных сетях, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Этот новый шаг против иностранных студентов, которые являются важным источником доходов для университетов США, предпринят после того, как Рубио аннулировал сотни виз, а администрация Трампа запретила Гарвардскому университету принимать иностранных граждан в качестве студентов.

Подписанный Рубио приказ, с которым ознакомилось агентство AFP, требует от посольств и консульств "приостановить оформление дополнительных студенческих и обменных виз (...) до издания дальнейших указаний".

В документе говорится, что Госдепартамент "планирует выдать указания о расширенной проверке социальных сетей всех таких заявителей".

В приказе предполагается, что приостановка может быть временной — посольствам предписано ожидать новых инструкций "в ближайшие дни", несмотря на то, что в дипломатических представительствах США уже накопилось множество необработанных заявлений на визу.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс напрямую не прокомментировала приказ Рубио, но заявила: "Мы очень серьезно относимся к процессу проверки тех, кто въезжает в нашу страну".

"Цель, сформулированная президентом и госсекретарём Рубио, заключается в том, чтобы обеспечить понимание закона среди тех, кто находится здесь, и предотвратить любые преступные намерения", — добавила Брюс.

На прошлой неделе Рубио заявил в Сенате, что аннулировал тысячи виз с начала президентства Трампа 20 января. Он воспользовался законом, который позволяет госсекретарю выдворять иностранцев за действия, противоречащие внешнеполитическим интересам США.

Основной мишенью стали студенты, вовлечённые в деятельность, связанную с событиями в секторе Газа. Представители администрации Трампа обвинили этих студентов в антисемитизме.