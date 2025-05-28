Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил о планах дальнейшего расширения украинской оборонной промышленности для защиты от полномасштабного вторжения России, пишет LETA со ссылкой на DPA.

"Россия должна чувствовать, что на все её преступления против Украины будет дан ответ", — заявил Зеленский в своём вечернем видеообращении.

Он отметил, что ключевыми элементами необходимого вооружения являются боевые дроны, зенитные реактивные снаряды, крылатые и баллистические ракеты, и подчеркнул, что Украине необходимо производить всё это самостоятельно.

Зеленский сообщил, что сотни предприятий в стране уже работают в оборонной отрасли.

Он также рассказал, что правительство готовит инвестиционные соглашения с европейскими партнёрами о переносе военной промышленности в Украину с фокусом на беспилотники и вооружение дальнего радиуса действия.

В декабре Зеленский объявил о серийном производстве ракетного дрона "Паляниця". Украина также испытала в боевых условиях другой ракетный дрон — "Пекло" с дальностью до 700 километров.

Тем не менее, Украина значительно отстаёт от России по количеству вооружения дальнего радиуса действия.