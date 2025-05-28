Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трёхсторонний саммит с участием его самого, лидера США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

В этом месяце Путин отклонил предложение о встрече с Зеленским в Турции.

"Если Путина не устраивает двусторонняя встреча или если все хотят, чтобы это была трёхсторонняя встреча, я не возражаю. Я готов к любому формату", — заявил Зеленский журналистам во вторник. Его заявление было обнародовано в среду.

Президент Украины подчеркнул, что готов встретиться с Трампом и Путиным.

Комментируя заявление Зеленского, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в среду заявил, что позиция Москвы не изменилась — такая встреча может быть организована лишь как «результат конкретных договорённостей, достигнутых делегациями обеих стран по различным вопросам».

Зеленский также призвал Вашингтон ввести жёсткие санкции против банковского и энергетического секторов России.

"Мы ждём санкций от Соединённых Штатов, — отметил он. — Трамп подтвердил, что если Россия не остановится, санкции будут введены. Мы обсудили с ним два ключевых направления — энергетику и банковскую систему. Смогут ли США ввести санкции против этих двух отраслей? Я очень этого хочу."

Говоря о ситуации на фронте, Зеленский сообщил, что Россия стянула более 50 000 солдат к Сумской области, где её армия захватила несколько населённых пунктов, стремясь создать так называемую буферную зону на украинской территории у границы с Россией. Сумская область граничит с российской Курской областью.