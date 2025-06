Your browser does not support the video tag.

Два человека погибли, несколько получили ранения после того, как толпа палестинцев ворвалась на склад Всемирной продовольственной программы ООН в секторе Газа, пишет DW. "Толпы голодающих людей" ворвались на склад Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в секторе Газа, сообщила организация в своем аккаунте в соцсети Х в среду, 28 мая. В результате инцидента, по предварительным данным, погибли два человека. Еще несколько получили ранения. "После 80 дней полной блокады Газы, в результате которой была прекращена доставка продовольственной и другой помощи, гуманитарные потребности вышли из-под контроля", - говорится в аккаунте ВПП ООН. Там призвали "немедленно" "обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарных организаций" для упорядоченной раздачи продовольствия в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, 27 мая написала в своих соцсетях, что 400 грузовиков с гуманитарной помощью "ждут в Газе, чтобы ООН распределила их". "Не поддавайтесь дезинформации, ЦАХАЛ и COGAT (Координатор действий правительства на территориях, подразделение Минобороны Израиля, отвечающее за работу на палестинских территориях. - Ред.) скорректировали протоколы логистики и безопасности. ООН по-прежнему отказывается выполнять свою работу", - добавили израильские военные. Эскалация ситуации на Ближнем Востоке Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 54 тысяч палестинцев, а еще свыше 123 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин. Читайте нас также: Google News

